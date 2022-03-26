Посольство РФ в Лондоне назвало санкции Британии против России примером слепой ярости

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Посольство России в Великобритании назвало новый пакет санкций против России, принятых Лондоном, примером продолжающейся слепой ярости, охватившей британский политический истеблишмент. Заявление опубликовано на сайте диппредставительства.
В ведомстве подчеркнули, что вводя санкции против организаций и частных лиц, Великобритания демонстрирует абсолютное пренебрежение к собственным "либеральным ценностям" и принципам неприкосновенности частной собственности.
"Желание скакать во главе нынешней антироссийской кампании столь велико, что на "околоукраинских" ограничительных мерах британские власти не останавливаются, пытаясь задействовать другие санкционные механизмы, пусть даже реальных оснований для этого нет", – говорится в заявлении.
Там добавили, что Лондону сейчас выгодно постараться вбить клин между Москвой и Эр-Риядом.
Ранее сообщалось, что Британия ввела санкции против центрального научно-исследовательского института химии и механики РФ якобы из-за причастности к кибератаке на НПЗ в Саудовской Аравии в 2017 году.
"Вредоносное ПО было создано, чтобы предоставить злоумышленникам полный контроль над зараженными системами, и обладало способностью оказывать значительное воздействие, включая выброс токсичного газа или взрыв. Любое из этих действий могло привести к гибели людей и повреждению объекта", – говорится в сообщении Форин оффиса.
Помимо этого, сообщалось, что Великобритания ввела санкции в отношении 59 физических и юридических лиц из России. В частности, в список подпали Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк, СМП-Банк, РЖД, "Алроса", "РусГидро" и РВК.
Также в санкционный список подпали глава Сбербанка Герман Греф, основатель "Тинькофф Банка" Олег Тиньков, первый заместитель правления банка Александр Ведяхин и экс-зампред Лев Хасис, предприниматель Евгений Швидлер.
До этого Великобритания ввела санкции против нового главы "Яндекса" Тиграна Худавердяна, а также журналистов Артема Шейнина и Армена Гаспаряна. Документом замораживаются активы в Великобритании и вводится запрет на въезд в страну.
Глава британского МИД Лиз Трасс отметила, что к настоящему времени под санкциями находятся свыше 1 000 российских граждан и предприятий.
Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Позднее Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.
Британия, США, Франция, ФРГ и Италия усилят санкционное давление на Россию
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