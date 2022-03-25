Посольство РФ в Оттаве назвало санкции Канады против членов Совфеда демонстрацией бессилия

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Посольство России в Оттаве назвало введение канадскими властями санкций против членов Совета Федерации проявлением бессилия западной санкционной политики. Об этом сообщается на странице российского диппредставительства в Twitter.

"Решение кабинета Трюдо внести в санкционные списки членов Совета Федерации – это нелепый жест", – говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что правительство ввело санкции в отношении 160 членов Совета Федерации России. Он добавил, что санкции введены в отношении граждан, которые сделали возможным проведение специальной военной операции на Украине.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.

