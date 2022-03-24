Канада ввела санкции против 160 граждан РФ

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Канада ввела санкции в отношении 160 членов Совета Федерации России, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо. Об этом сообщает ТАСС.

По слова Трюдо, санкции введены в отношении граждан, которые сделали возможным проведение специальной военной операции на Украине.

Ранее США ввели новые санкции против России. Под новые ограничения с американской стороны подпали 328 российских парламентариев и десятки предприятий оборонного сектора РФ. В частности, санкции коснулись корпорации "Тактическое ракетное вооружение" и ее гендиректора Бориса Обносова.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.

