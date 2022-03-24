США ввели новые санкции против РФ

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Соединенные Штаты ввели новые санкции против России.

Под новые ограничения с американской стороны подпали 328 российских парламентариев и десятки предприятий оборонного сектора РФ. В частности, санкции коснулись корпорации "Тактическое ракетное вооружение" и ее гендиректора Бориса Обносова.

Ранее новые санкции ввела Великобритания. В частности, под них подпали глава Сбербанка Герман Греф, первый замправления банка Александр Ведяхин и экс-зампред Лев Хасис, а также предприниматели Олег Тиньков и Евгений Швидлер. Всем им запрещен въезд в Соединенное Королевство, а активы, если таковые будут обнаружены, подлежат заморозке.

Кроме того, в черный список попали Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк, СМП-Банк, Уральский банк реконструкции и развития. Помимо этого, ограничения были введены против РЖД, "Совкомфлота", "Алросы", "Русгидро" и некоторых предприятий российского оборонно-промышленного комплекса и производителей электроники.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.

