PPF и Home Credit решили продать свои банковские активы в РФ группе инвесторов

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Чешская PPF Group и Home Credit решили продать банковские активы и дочерние компании в России группе инвесторов. Об этом говорится в сообщении банка "Хоум кредит".

"Группа PPF и Home Credit объявляют о подписании соглашения по продаже своих российских банковских активов и дочерних компаний группе индивидуальных инвесторов во главе с Иваном Тырышкиным", – заявил банк.

Также в рамках сделки под управление акционеров и избранных топ-менеджеров организаций перейдут казахстанский банк Home Credit и дочерняя компания ООО "Хоум кредит энд финанс банк" (ХКФБ).

Ранее сообщалось, что австрийская банковская группа Raiffeisenbank International прекратила отношения с рядом банков из России, у которых были открыты корреспондентские счета. Отмечалось, что данная мера не затронула российский Райффайзенбанк.

А в конце апреля стало известно, что инвестиционная компания "Интеррос" планирует приобрести 35% акций TCS Group Holding, являющегося головной структурой группы компаний "Тинькофф". Уточнялось, что сделка получила согласование Центрального банка России.

