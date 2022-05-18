России удалось создать альтернативу системам Visa и Mastercard – Силуанов

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России удалось создать альтернативу платежным системам Visa и Mastercard в виде национальной системы "Мир", сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Также он выразил мнение, что спад экономики страны будет не таким серьезным, как мог бы. Этому посодействовали принятые государством меры. По его словам, на санкции уже можно не реагировать.

"Да, у нас будет падение экономики. Да, конечно, наша экономика не может не отреагировать на все эти ограничения, но это будет не так жестко, как это было бы, если бы правительство не приняло соответствующие меры поддержки", – сказал Силуанов, выступая в рамках марафона "Новые горизонты" Российского общества "Знание".

5 марта Visa объявила о приостановке всех операций на территории России. 6 марта аналогичное решение приняли в Mastercard. Карты, выпущенные российскими банками, больше не поддерживаются системами. Также на территории России не работают карты, выпущенные за пределами страны.

Экономист Егор Клопенко рассказал, что карты с платежными системами Mastercard и Visa можно заменить картами "Мир" или Union Pay. Эксперт отметил, что карты "Мир" позволяют расплачиваться в достаточно небольшом количестве стран, а карты международной китайской системы UnionPay распространены в мире гораздо больше.