Экономист рассказал, что нужно знать об открытии за рубежом Visa и Mastercard

Туроператоры начали предлагать россиянам туры за картами Visa и Mastercard. Новая услуга стала актуальна после ухода этих международных платежных систем из России. Сейчас граждане могут отправиться оформлять пластик в Узбекистан и Армению. Рассказываем, во сколько обойдется "карточная" поездка и как обслуживать счет в зарубежном банке.



Поставить отдых на карту

Россиянам стали предлагать организованные туры за банковскими картами Visa и Mаstercard, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Отмечается, что сейчас гражданам доступны направления по странам ближнего зарубежья.





из сообщения Ассоциации туроператоров России (АТОР) На рынке уже появились первые предложения по таким турам в Узбекистан от "Веди групп". Другие туроператоры готовы пополнить список "карточных" направлений Арменией, Казахстаном и другими странами.

Стоимость тура в Узбекистан от "Веди групп" начинается от 23 тысяч рублей на человека. Продолжительность поездки – от 2 ночей. В цену включены проживание, трансферы из аэропорта в отель и обратно, а также в банк и из банка. Кроме того, в стоимость входят услуги представителя от фирмы при посещении банка, предварительная подготовка документов для узбекской финансовой организации и медицинская страховка с покрытием до 2 миллионов рублей.

Авиаперелет из Москвы в Ташкент оплачивается дополнительно и обойдется на ближайшие даты в районе 500 долларов, сообщили в АТОР. Экскурсии также предоставляются за отдельную плату.

Вместе с тем туроператор "Русский экспресс" предлагает тур за банковскими картами в Армению. Продолжительность поездки составляет от двух до пяти ночей.

"Если сравнивать стоимость туров в Узбекистан и Армению, то в Армению дороже... В Армению такой тур будет стоить от 85 тысяч", – рассказала телеканалу Москва 24 руководитель департамента рекламы и PR туроператора "Русский экспресс" Анна Филатовская.

В стоимость включены авиаперелет, проживание, трансфер из аэропорта в отель и обратно плюс трансфер в банк. Также помощь при открытии счета в банке и медицинская страховка.

Ожидается, что в перспективе и другие игроки на рынке начнут предлагать россиянам организованные поездки за банковскими картами. В частности, в компании "Интурист" сообщили АТОР, что опрашивают принимающих партнеров в Армении, Узбекистане и Турции на предмет возможности запуска подобных туров.



Правила обслуживания

С середины марта в России приостановили работу Visa и Mastercard. Банковские карты этих платежных систем, выпущенные отечественными банками, больше не действуют за границей. Также с их помощью нельзя оплатить покупки в зарубежных интернет-магазинах.

В "Веди групп" напомнили, что открытыми за рубежом картами Visa или MasterCard не получится расплачиваться внутри России. Оператор предложил следующую схему использования пластика. Открыть единый счет и подвязать туда две карты – Visa и Union Pay. Visa передать пользователю за рубежом, а на Union Pay класть деньги в России. Переводы между картами можно осуществлять через мобильное приложение банка, которое поддерживает в том числе русский язык.

Пополнять выпущенную за рубежом карту на территории России оператор предлагает через платежную систему "Золотая Корона". "При поступлении суммы в рублях она автоматические конвертируется в евро или доллары по курсу банка на день операции. Курсы валют также можно отслеживать в банковском приложении", – говорится на сайте оператора.

Перевести средства на российскую карту с зарубежного пластика также возможно только через платежную систему "Золотая Корона". При этом отправка денег будет проходить в долларах, а получение – в рублях.



Туроператоры начали предлагать поездки для оформления карт в зарубежных банках

Экономист, доцент РАНХиГС Сергей Хестанов в беседе с Москвой 24 рассказал, что "карточные" туры представляют собой временную схему и вряд ли станут востребованными у россиян.





Сергей Хестанов экономист, доцент РАНХиГС Это временный вариант для тех людей, которым нужна карта, которая работает за рубежом и для оплаты в иностранных интернет-магазинах. В том числе для оплаты сервисов иностранных компаний, которые картой "Мир" человек сейчас оплатить не может, например сервисы компании Apple.

Экономист указал на риск, что, если россияне начнут массово открывать карты в зарубежных банках, Visa и Mastercard ограничат и эту возможность. Например, введут дополнительное условие с требованием предоставить договор об аренде жилья в конкретной стране от полугода, предположил Хестанов.

Он отметил, что при открытии счета в иностранной финансовой организации россияне в течение месяца обязаны уведомить об этом налоговую службу в России. По словам эксперта, обзаводиться зарубежным пластиком имеет смысл для сумм от тысячи до 10 тысяч долларов.

