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экономика

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Экономист рассказал, что нужно знать об открытии за рубежом Visa и Mastercard

Открыты за рубежом. Как обслуживать иностранные карты Visa и Mastercard в РФ
экономикатуризм

Туроператоры начали предлагать россиянам туры за картами Visa и Mastercard. Новая услуга стала актуальна после ухода этих международных платежных систем из России. Сейчас граждане могут отправиться оформлять пластик в Узбекистан и Армению. Рассказываем, во сколько обойдется "карточная" поездка и как обслуживать счет в зарубежном банке.

Поставить отдых на карту

Фото: depositphotos/tangducminh

Россиянам стали предлагать организованные туры за банковскими картами Visa и Mаstercard, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Отмечается, что сейчас гражданам доступны направления по странам ближнего зарубежья.

На рынке уже появились первые предложения по таким турам в Узбекистан от "Веди групп". Другие туроператоры готовы пополнить список "карточных" направлений Арменией, Казахстаном и другими странами.
из сообщения Ассоциации туроператоров России (АТОР)

Стоимость тура в Узбекистан от "Веди групп" начинается от 23 тысяч рублей на человека. Продолжительность поездки – от 2 ночей. В цену включены проживание, трансферы из аэропорта в отель и обратно, а также в банк и из банка. Кроме того, в стоимость входят услуги представителя от фирмы при посещении банка, предварительная подготовка документов для узбекской финансовой организации и медицинская страховка с покрытием до 2 миллионов рублей.

Авиаперелет из Москвы в Ташкент оплачивается дополнительно и обойдется на ближайшие даты в районе 500 долларов, сообщили в АТОР. Экскурсии также предоставляются за отдельную плату.

Вместе с тем туроператор "Русский экспресс" предлагает тур за банковскими картами в Армению. Продолжительность поездки составляет от двух до пяти ночей.

"Если сравнивать стоимость туров в Узбекистан и Армению, то в Армению дороже... В Армению такой тур будет стоить от 85 тысяч", – рассказала телеканалу Москва 24 руководитель департамента рекламы и PR туроператора "Русский экспресс" Анна Филатовская.

В стоимость включены авиаперелет, проживание, трансфер из аэропорта в отель и обратно плюс трансфер в банк. Также помощь при открытии счета в банке и медицинская страховка.

Ожидается, что в перспективе и другие игроки на рынке начнут предлагать россиянам организованные поездки за банковскими картами. В частности, в компании "Интурист" сообщили АТОР, что опрашивают принимающих партнеров в Армении, Узбекистане и Турции на предмет возможности запуска подобных туров.

Правила обслуживания

Фото: depositphotos/ilkaydede

С середины марта в России приостановили работу Visa и Mastercard. Банковские карты этих платежных систем, выпущенные отечественными банками, больше не действуют за границей. Также с их помощью нельзя оплатить покупки в зарубежных интернет-магазинах.

В "Веди групп" напомнили, что открытыми за рубежом картами Visa или MasterCard не получится расплачиваться внутри России. Оператор предложил следующую схему использования пластика. Открыть единый счет и подвязать туда две карты – Visa и Union Pay. Visa передать пользователю за рубежом, а на Union Pay класть деньги в России. Переводы между картами можно осуществлять через мобильное приложение банка, которое поддерживает в том числе русский язык.

Пополнять выпущенную за рубежом карту на территории России оператор предлагает через платежную систему "Золотая Корона". "При поступлении суммы в рублях она автоматические конвертируется в евро или доллары по курсу банка на день операции. Курсы валют также можно отслеживать в банковском приложении", – говорится на сайте оператора.

Перевести средства на российскую карту с зарубежного пластика также возможно только через платежную систему "Золотая Корона". При этом отправка денег будет проходить в долларах, а получение – в рублях.

Туроператоры начали предлагать поездки для оформления карт в зарубежных банках

Экономист, доцент РАНХиГС Сергей Хестанов в беседе с Москвой 24 рассказал, что "карточные" туры представляют собой временную схему и вряд ли станут востребованными у россиян.

Это временный вариант для тех людей, которым нужна карта, которая работает за рубежом и для оплаты в иностранных интернет-магазинах. В том числе для оплаты сервисов иностранных компаний, которые картой "Мир" человек сейчас оплатить не может, например сервисы компании Apple.
Сергей Хестанов
экономист, доцент РАНХиГС

Экономист указал на риск, что, если россияне начнут массово открывать карты в зарубежных банках, Visa и Mastercard ограничат и эту возможность. Например, введут дополнительное условие с требованием предоставить договор об аренде жилья в конкретной стране от полугода, предположил Хестанов.

Он отметил, что при открытии счета в иностранной финансовой организации россияне в течение месяца обязаны уведомить об этом налоговую службу в России. По словам эксперта, обзаводиться зарубежным пластиком имеет смысл для сумм от тысячи до 10 тысяч долларов.

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Носатов Иван

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