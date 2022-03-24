В АТОР сообщили о появлении туров за рубеж за картами Visa и Mastercard

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В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что нишу вакцинных туров могут заменить поездки за банковскими картами платежных систем Visa и Mastercard.
"На рынке уже появились первые предложения по таким турам в Узбекистан от "Веди групп". Другие туроператоры готовы пополнить список "карточных" направлений Арменией, Казахстаном и другими странами", – сообщили в АТОР.
Так, тур в Узбекистан от "Веди групп" рассчитан на три дня. Во второй день туристы смогут оформить карты Visa или Mastercard в местном банке, на это уйдет около часа времени.
Эксперты выразили уверенность, что предложения "карточных" туров в страны постсоветского пространства будут только расширяться.
При этом специалисты банковской отрасли обращают внимание, что мошенники могут активизироваться в данной нише, представляясь якобы организаторами авторских путешествий. Например, организации могут работать без договора, принимать оплату переводом и наличкой.
15 марта в России стартовал новый этап программы туристического кешбэка. Купить тур можно вплоть до 1 мая, а отправиться в путешествие – с момента покупки и до 1 июля. Продажи путевок в рамках детского кешбэка между тем начнутся в ночь на 31 марта.
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