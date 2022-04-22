Эксперт считает, что Visa и Mastercard усложнят получение россиянами карт за рубежом

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Visa через рекомендации банкам пытается препятствовать россиянам в оформлении банковских карт за рубежом. Вероятно, что Mastercard также усложнит процесс получения гражданами России карт, считает председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.

Он пояснил, что существовали некоторые компании, которые открывали карты в определенных странах и отправляли клиентам за границу. Таким образом, отметил Достов, россияне заказывали карты, например, американских банков и получали их по почте.

"И Visa, и Mastercard всегда осторожно относились к выдаче карт нерезидентам, так сказать, туристским карточкам, когда человек приехал, открыл счет, получил карточку и уехал. Эта история была всегда, и такие ограничения применялись уже давно", – цитирует Достова ТАСС.

По его словам, сейчас большое количество россиян приезжают в Армению или Казахстан, получают там карты Visa и Mastercard, которые не могут получить в РФ. Компании видят всплеск спроса и стараются с этим бороться через рекомендации.

"Скорее всего, Mastercard тоже этим озадачится, но не могу предсказать, в какой форме и насколько жестко. Понятно, что они эту тему тоже отслеживают. Вполне вероятен вариант, что туристское получение карт россиянами будет усложнено", – заключил Достов.

Ранее адвокат, партнер ProLegals Артем Сухов рассказал, что, оформляя банковскую карту в зарубежных кредитных организациях, следует учитывать как риски другой юрисдикции, так и обычного мошенничества. По словам эксперта, при открытии счета в другом государстве граждане не застрахованы от изменения позиции нацрегулятора или самого банка к счетам и деньгам россиян.

