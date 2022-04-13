Иностранные онлайн-магазины блокируют платежи по выпущенным в РФ картам UnionPay – СМИ

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Иностранные магазины и их банки-эквайеры отсекают платежи с карт системы UnionPay, выпущенных в РФ. Об этом сообщает "Коммерсант".

По информации издания, представители платежной системы могли бы повлиять на эквайеров на местах с требованием соблюдать обязательства. Несмотря на это, UnionPay не вмешивается в ситуацию. Также банки не афишируют трудности с транзакциями, однако в беседе с "Коммерсантом" некоторые организации признали распространенность проблемы.

По словам экспертов, иностранные онлайн-площадки могли запретить транзакции по российским картам UnionPay на уровне банков. Исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова объяснила, что сами торговые точки не видят первые шесть цифр номера карты, которые указывают на страну выпуска, такая информация есть только на стороне кредитных организаций.

Китайская платежная система UnionPay носит статус международной с 2005 года и обслуживается в 180 странах мира. В России на данный момент эмитировано порядка полумиллиона карт этой системы, что в 10 раз больше, чем на начало марта 2022 года.

Адвокат и партнер ProLegals Артем Сухов ранее предупредил о существующих рисках при оформлении карт зарубежных банков. По словам эксперта, клиент в подобных случаях не застрахован от изменения позиции нацрегулятора или самого банка к счетам и деньгам россиян.

