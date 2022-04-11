Эксперты предупредили о подводных камнях при оформлении карт зарубежных банков

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Оформляя банковскую карту в зарубежных кредитных организациях, следует учитывать как риски другой юрисдикции, так и обычного мошенничества, сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на адвоката, партнера ProLegals Артема Сухова.

По словам эксперта, при открытии счета в другом государстве граждане не застрахованы от изменения позиции нацрегулятора или самого банка к счетам и деньгам россиян.

Сухов также обратил внимание на то, что такие органы РФ, как ЦБ, Роспотребнадзор, ФАС, не имеют юрисдикции за границей. Поэтому при возникновении трудностей или разногласий россиянам нужно будет "играть на чужом поле".

"Сейчас такие банки зарабатывают на новых клиентах, но при возникновении законодательных ограничений или потенциальных рисков из-за санкций, насколько они будут готовы защищать их интересы в ущерб основному бизнесу или местным вкладчикам?" – отметил специалист.

Он также предостерег россиян от злоумышленников, которые могут попробовать воспользоваться подобной ситуацией.

Ранее мошенники стали предлагать россиянам обойти ограничения Visa и Mastercard. Злоумышленники начали размещать рекламу своих услуг в соцсетях и мессенджерах. Они предлагают пользователям провести платеж в иностранном интернет-магазине или оплатить зарубежный онлайн-сервис. Также среди их услуг – оформление карты Visa или Mastercard, которой можно расплачиваться за рубежом.