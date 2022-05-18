ЦБ начал внедрение оплаты в СБП с помощью прикладывания смартфона

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Центробанк РФ начал внедрять оплату в Системе быстрых платежей с использованием специальной технологии, благодаря которой можно расплатиться за товар, приложив гаджет к платежному терминалу, сообщила первый заместитель председателя регулятора Ольга Скоробогатова на просветительском марафоне "Новые горизонты".

"Буквально на днях мы запустили опцию NFC, когда вы можете с помощью мобильного телефона, прикладывая, оплатить тоже с помощью СБП ту покупку, которую вы делаете, например, в кафе или какой-то торговой сети", – цитирует Скоробогатову РИА Новости.

Отмечается, что благодаря внедрению новой технологии появится возможность оперативно производить платеж через Систему быстрых платежей, при этом на стороне магазина необходимо будет иметь лишь обычную QR-наклейку с NFC-антенной.

Для пользователя платеж с использованием приложения Системы быстрых платежей будет выглядеть так же, как и оплата путем прикладывания телефона к привычному Pay-сервису.

Ранее стало известно, что Центробанк продлил до 1 июля 2024 года действие нулевых тарифов для банков по переводам между гражданами в Системе быстрых платежей. Сообщалось, что это позволит кредитным организациям поддерживать минимальные тарифы на переводы через СБП для клиентов.