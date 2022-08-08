РЖД ввели возможность оплаты билетов через СБП

13:02
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Холдинг "Российские железные дороги" внедрил для пассажиров возможность оплачивать билеты на поезда через систему быстрых платежей (СБП). Об этом сообщается в телеграм-канале РЖД.
"Запускаем оплату билетов на поезда через систему быстрых платежей. Купить билет в кассе теперь можно, отсканировав QR-код с помощью смартфона", – говорится в сообщении.
В компании пояснили, что при покупке билета на экране платежного терминала будет высвечиваться QR-код, который необходимо отсканировать, чтобы подтвердить платеж. В настоящее время функция доступна в специализированных кассах, помеченных специальным знаком, на 12 вокзалах: на Казанском и Ленинградском в Москве, на Московском вокзале в Санкт-Петербурге, а также на вокзалах Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Казани, Саратова, Нижнего Новгорода, Самары, Иркутска, Новосибирска и Хабаровска.
"География вокзалов с сервисом оплаты билетов через СБП будет расширяться. До конца года билеты на поезда с помощью СБП можно будет покупать не только в кассах, но и онлайн – на нашем сайте или в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", – указано в сообщении.
Ранее сообщалось, что СБП можно будет использовать для оплаты проезда на всем общественном транспорте столицы. Внедрить способ оплаты проезда с использованием СБП в кассах и на турникетах станций подземки собираются до конца года, на наземном транспорте и в мобильных сервисах – в течение 2023 года.
Чтобы купить билет с помощью СБП, карта банка и технология NFC для беспроводной передачи данных не потребуются. Нужно будет просто установить в гаджет мобильный сервис одного из банков – участников системы быстрых платежей и воспользоваться камерой для считывания QR-кода.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: