РЖД ввели возможность оплаты билетов через СБП

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Холдинг "Российские железные дороги" внедрил для пассажиров возможность оплачивать билеты на поезда через систему быстрых платежей (СБП). Об этом сообщается в телеграм-канале РЖД.

"Запускаем оплату билетов на поезда через систему быстрых платежей. Купить билет в кассе теперь можно, отсканировав QR-код с помощью смартфона", – говорится в сообщении.

В компании пояснили, что при покупке билета на экране платежного терминала будет высвечиваться QR-код, который необходимо отсканировать, чтобы подтвердить платеж. В настоящее время функция доступна в специализированных кассах, помеченных специальным знаком, на 12 вокзалах: на Казанском и Ленинградском в Москве, на Московском вокзале в Санкт-Петербурге, а также на вокзалах Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Казани, Саратова, Нижнего Новгорода, Самары, Иркутска, Новосибирска и Хабаровска.

"География вокзалов с сервисом оплаты билетов через СБП будет расширяться. До конца года билеты на поезда с помощью СБП можно будет покупать не только в кассах, но и онлайн – на нашем сайте или в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", – указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что СБП можно будет использовать для оплаты проезда на всем общественном транспорте столицы. Внедрить способ оплаты проезда с использованием СБП в кассах и на турникетах станций подземки собираются до конца года, на наземном транспорте и в мобильных сервисах – в течение 2023 года.

Чтобы купить билет с помощью СБП, карта банка и технология NFC для беспроводной передачи данных не потребуются. Нужно будет просто установить в гаджет мобильный сервис одного из банков – участников системы быстрых платежей и воспользоваться камерой для считывания QR-кода.