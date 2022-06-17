Оплатить проезд в транспорте Москвы можно будет через СБП

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Систему быстрых платежей (СБП) можно будет использовать для оплаты проезда на всем общественном транспорте столицы. Соответствующий документ подписали Сергей Собянин и гендиректор АО "Национальная система платежных карт" Владимир Комлев на Петербургском международном экономическом форуме.

Внедрить способ оплаты проезда с использованием СБП в кассах и на турникетах станций подземки собираются до конца года, на наземном транспорте и в мобильных сервисах – в течение 2023 года.

Чтобы купить билет с помощью СБП, карта банка и технология NFC для беспроводной передачи данных не потребуются. Нужно будет просто установить в гаджет мобильный сервис одного из банков – участников Системы быстрых платежей и воспользоваться камерой для считывания QR-кода.

Автомобилисты, в свою очередь, смогут сэкономить на оплате автостоянок. Комиссия при пополнении счета в приложении "Парковки России" будет равна 0,65%, а в дальнейшем будет только снижаться. При этом, как отмечается, на сегодняшний день операторы сотовой связи взимают комиссию в размере до 5,6%, а банки – до 1%.

Ранее сообщалось, что до 15 октября пассажиры пригородных поездов ЦППК смогут получить кешбэк при оплате проезда картами "Мир", в том числе привязанными к телефонам. Так, при стоимости поездки до 100 рублей на счет вернется 10% от уплаченной суммы.

Если билет стоил 100–1 200 рублей, размер кешбэка будет равен порядка 20 рублям. С более дорогих билетов на карту вернется не больше 100 рублей.

