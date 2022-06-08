В Госдуме просят ввести летний кешбэк на платные дороги

Фото: ТАСС/Александр Щербак
Вице-спикеры Госдумы Владислав Даванков, Сергей Неверов и Шолбан Кара-оол предложили ввести летний кешбэк за проезд по платным дорогам, передает ТАСС.
Депутаты выступили за кешбэк в размере 20% для тех автомобилистов, которые оплачивают проезд по платежным картам "Мир". Аналогичная мера могла бы быть реализована при пополнении баланса транспондера T-Pass.
Отдельным категориям граждан – пенсионерам, многодетным семьям и другим социально незащищенным россиянам – предлагается полностью возмещать проезд по платным дорогам.
Обращение направлено на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Ранее идею обсудили с комитетом Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, комитетом Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, а также с министерством транспорта Российской Федерации.
Депутат Владислав Даванков заявил, что введение летнего кешбэка на платные дороги поможет южным регионам сохранить туристические потоки, а сами туристы смогут больше тратить на собственный досуг.
Ранее сообщалось, что Ростуризм закроет продажи туров по программе детского кешбэка в ночь на 15 июня. Это произойдет раньше оговоренного срока по причине того, что детские лагеря почти полностью загружены.
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