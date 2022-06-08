Ростуризм закроет продажи туров по программе детского кешбэка в ночь на 15 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Ростуризм сообщил о досрочном завершении продажи путевок по программе детского кешбэка из-за почти полной загрузки лагерей, пишет ТАСС.

"С учетом того, что большая часть путевок на лето уже продана, мы завершаем окно продаж путевок по программе через неделю, то есть в ночь с 14 на 15 июня. Таким образом, у всех, кто планировал, но еще не воспользовался программой, есть еще целая неделя, чтобы это сделать", – заявила глава ведомства Зарина Догузова.

По ее словам, в 2022 году динамика спроса на путевки по программе детского кешбэка вдвое превысила показатели 2021 года. Руководитель Ростуризма уточнила, что более 550 тысяч путевок было куплено по состоянию на начало июня, а загрузка в лагерях, участвующих в программе, превысила 90%.

Ранее сообщалось, что в России начались продажи путевок с кешбэком в детские лагеря. Отправиться на отдых в рамках данной программы можно будет с 1 мая по 30 сентября 2022 года. В Ростуризме подчеркнули, что ограничений по возрасту детей и количеству смен, в которых можно будет отдохнуть со скидкой, нет.

