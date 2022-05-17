Новый этап программы туристического кешбэка запустят в РФ 1 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Новый этап программы туристического кешбэка запустят в России в октябре. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
"Мы планируем <...> во второй половине лета объявить окно продаж. Возможность поездки будет начиная с 1 октября", – отметила она в ходе онлайн-трансляции сессии, посвященной национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства".
Продажи туров в рамках предыдущего этапа программы туристического кешбэка завершились 15 апреля. Программа была продлена по решению правительства РФ.
По оценке премьер-министра Михаила Мишустина, благодаря продлению программы кешбэком смогли воспользоваться еще не менее 1,5 миллиона россиян.
Условия программы – продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей. Сумма возврата составит 20% от стоимости, но не более 20 тысяч рублей. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой "Мир".
Туристическим кешбэком в 2022 году воспользуются минимум 3,5 млн человек – Ростуризм
Новый этап программы туристического кешбэка начнется в РФ 1 октября
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