Новый этап программы туристического кешбэка запустят в РФ 1 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Новый этап программы туристического кешбэка запустят в России в октябре. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Мы планируем <...> во второй половине лета объявить окно продаж. Возможность поездки будет начиная с 1 октября", – отметила она в ходе онлайн-трансляции сессии, посвященной национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства".

Продажи туров в рамках предыдущего этапа программы туристического кешбэка завершились 15 апреля. Программа была продлена по решению правительства РФ.

По оценке премьер-министра Михаила Мишустина, благодаря продлению программы кешбэком смогли воспользоваться еще не менее 1,5 миллиона россиян.

Условия программы – продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей. Сумма возврата составит 20% от стоимости, но не более 20 тысяч рублей. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой "Мир".

Туристическим кешбэком в 2022 году воспользуются минимум 3,5 млн человек – Ростуризм