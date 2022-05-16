Роспотребнадзор объявил о снятии ограничений, введенных в детских лагерях из-за пандемии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Все ограничения в российских детских лагерях сняты в текущем году. Об этом на третьем заседании комиссии генсовета "Единой России" по защите материнства, детства и поддержке семьи сообщила замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина.

"Те ограничения, которые были связаны с пандемией COVID-19 и вводились изменениями в санитарные правила в прошлом и позапрошлом годах, они все сняты", – цитирует Брагину ТАСС.

Ранее сенатор РФ, представитель Мосгордумы в верхней палате парламента Инна Святенко предложила ускорить работу по созданию новых учреждений для летнего отдыха детей. Она отметила, что вместо разработки проектно-сметной документации в 2023 году нужно запускать строительство палаточных и быстровозводимых лагерей по типовым проектам, а также кемпингов.

Благодаря этому уже следующим летом могут появиться дополнительные объекты, что позволит запустить программы доступного детского отдыха в новых форматах.