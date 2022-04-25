В рамках программы детского кешбэка возвращено свыше 2,5 миллиарда рублей – Чернышенко

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Более 2,5 миллиарда рублей возвращено родителям в рамках программы детского кешбэка, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"В этом году около 450 тысяч ребят смогут отдохнуть и поправить свое здоровье в детских лагерях с 50-процентной скидкой", – приводит его слова ТАСС.
Вице-премьер добавил, что в этом году ожидается увеличение до 1,8 тысячи числа лагерей, участвующих в программе, по просьбам родителей и общественных организаций впервые в программу были включены летние палаточные лагеря.
По его словам, на реализацию программы из резервного фонда было выделено 7,5 миллиарда рублей.
Ранее сообщалось, что правительство Москвы окажет финансовую поддержку мероприятиям в сфере делового и молодежного туризма, а также субсидирует привлечение в город туристов старшего поколения.
Юрлица и ИП, организующие деловые мероприятия в форме конференций, конгрессов, форумов, корпоративно-деловых встреч, которые длятся не менее двух дней, смогут получить грант для частичной компенсации затрат на аренду помещения и/или технического оборудования, используемых для проведения мероприятия.
Такую поддержку смогут получить и организаторы международных, всероссийских и региональных мероприятий в сфере молодежного туризма, целью которых является популяризация научных знаний, ЗОЖ, культурных и национальных традиций, развитие творческого, профессионального и интеллектуального потенциала, гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание. Максимальная сумма возмещения расходов на каждое мероприятие составит до 10 миллионов рублей.
Туристическим кешбэком в 2022 году воспользуются минимум 3,5 млн человек – Ростуризм
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