Сенатор предложила создавать для летнего отдыха детей быстровозводимые лагеря и кемпинги

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сенатор РФ, представитель Мосгордумы в верхней палате парламента Инна Святенко предложила ускорить работу по созданию новых учреждений для летнего отдыха детей, сообщает Агентство "Москва".
"Считаю, что на первом этапе реализации федеральной программы по модернизации объектов инфраструктуры детского отдыха, которая разрабатывается по поручению президента РФ Владимира Путина, важно ускорить работу по созданию новых детских учреждений", – сказала Святенко.
Она отметила, что вместо разработки проектно-сметной документации в 2023 году нужно запускать строительство палаточных и быстровозводимых лагерей по типовым проектам, а также кемпингов. В этом случае уже следующим летом появятся дополнительные объекты для отдыха и оздоровления.
Святенко считает, что такой подход позволит запустить программы доступного детского отдыха в новых форматах. Она добавила, что из-за транспортных проблем проезд семей к привычным местам отдыха оказывается осложнен. Однако это, по ее мнению, не должно быть причиной того, что дети остаются без отдыха в каникулы.
Сенатор подчеркнула, что, для того чтобы предотвратить такие логистические трудности при перевозке детей, надо сократить расстояние до организаций отдыха и оздоровления, увеличивая их количество в регионах России, причем не только южной, но и центральной полосы.
"Только в Москве сейчас около миллиона детей школьного возраста, спрос на детский отдых, возможность отправить ребенка из города на смену, а то и две, будет востребована. Но не все родители готовы отпускать ребенка далеко, без возможности навестить его. Различные форматы отдыха, в том числе в кемпингах в центральной полосе России, должны расширяться", – сказала Святенко.
Она добавила, что сейчас существует проблема сокращения оздоровительной базы для детей. С 2019 по 2021 год закрыли и перепрофилировали 52 детские организации. Для оперативного решения данного вопроса "Единая Россия" разработала соответствующую законодательную инициативу, которая позволит предотвратить закрытие и перепрофилирование детских организаций.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что не менее пяти миллионов детей смогут отдохнуть в летних лагерях в 2022 году. По ее словам, в этом году в оздоровительной кампании задействуют 38 755 организаций, что на 3% больше, чем годом ранее.
Ранее сообщалось, что в России начались продажи путевок с кешбэком в детские лагеря. Отправиться на отдых в рамках данной программы можно будет с 1 мая по 30 сентября 2022 года. В Ростуризме подчеркнули, что ограничений по возрасту детей и количеству смен, в которых можно будет отдохнуть со скидкой, нет.
Названа стоимость путевок в детские лагеря по программе кешбэка
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