Чернышенко поручил принимать меры по стабилизации цен на отдых в РФ

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) продолжать постоянный мониторинг цен, оперативно анализировать поступающую от туристов обратную связь и давать адекватную реакцию на комментарии граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера.
"Благодаря майским выходным мы увидели узкие места. Например, в ряде регионов фиксируется повышенная нагрузка на места размещения... Ростуризму совместно с этими субъектами необходимо проработать создание дополнительной инфраструктуры. В частности, модульных отелей для расширения номерного фонда к летнему сезону. Минтрансу важно помогать нам в своевременном обеспечение дополнительным транспортном популярных направлений в пиковые периоды, чтобы обеспечить доступность билетов для россиян", – добавил вице-премьер.
Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что российские туроператоры приостановили продажу туров по большинству массовых направлений. По ее словам, решения по новым полетным программам будут приниматься после возвращения всех российских туристов на родину. Она попросила туристов ответственно подходить к планированию поездок за рубеж в связи с постоянно меняющимися обстоятельствами.
До этого россиянам назвали стоимость длительных зарубежных туров на срок от 21 ночи. Директор по рекламе и PR туроператора "Русский Экспресс" Анна Филатовская рассказала, что сейчас количество длительных путевок составляет до 20% текущих бронирований как за рубеж, так и внутри России.
В среднем цена проживания в Черногории для одного человека начинается с 51 900 рублей, в Турции – с 89 900 рублей, в Армении – с 92 000 рублей, в Сербии – с 95 000 рублей.
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