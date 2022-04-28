В России разработали отечественный сервис продажи авиабилетов

16:41
Фото: depositphotos/artoleshko
В России завершили интеграцию IT-платформы "Инновационная мобильность" для покупки билетов на все виды транспорта с "Аэрофлотом" и запустили продажи билетов на рейсы авиакомпании, сообщает "Газета.ру".
IT-платформа находится в российской юрисдикции, а значит, в условиях санкций со стороны иностранных государств сервис будет работать стабильно.
Сейчас через платформу можно оформить авиабилеты на рейсы всех российских авиакомпаний. В частности, это компании "Аэрофлот", "Победа", S7 Airlines, "Уральские авиалинии" и "Азимут". Также она интегрирована с отечественными системами бронирования Sirena-Travel и TAIS (SIG).
Генеральный директор компании "Инновационная мобильность" Ирина Финько напомнила, что о необходимости перехода авиакомпаний на отечественные системы и программное обеспечение говорилось уже давно. По ее словам, такие решения разрабатывались с 2019 года.
"Однако игрокам рынка было удобно работать на западных системах, они были более продвинутыми, эффективными и многофункциональными. Наши решения дорабатывались и сейчас соответствуют ожиданиям клиентов и зачастую превосходят иностранные аналоги", – подчеркнула Финько.
Ранее пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина рассказала, что после ухода с рынка Booking.com и Airbnb туристы из РФ начали бронировать отели напрямую, а также через российские сервисы и туроператоров.
Так, по ее словам, заходы на сервисы Ostrovok.ru и Bronevik.com с 5 марта выросли втрое, их ежедневная посещаемость выросла в три раза. Также в тройке лидеров – портал Alean.ru.
Туроператоры приостановили продажу туров по большинству направлений
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: