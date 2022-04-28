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Транспорт

16:41

В России разработали отечественный сервис продажи авиабилетов

технологиитранспорт

Фото: depositphotos/artoleshko

В России завершили интеграцию IT-платформы "Инновационная мобильность" для покупки билетов на все виды транспорта с "Аэрофлотом" и запустили продажи билетов на рейсы авиакомпании, сообщает "Газета.ру".

IT-платформа находится в российской юрисдикции, а значит, в условиях санкций со стороны иностранных государств сервис будет работать стабильно.

Сейчас через платформу можно оформить авиабилеты на рейсы всех российских авиакомпаний. В частности, это компании "Аэрофлот", "Победа", S7 Airlines, "Уральские авиалинии" и "Азимут". Также она интегрирована с отечественными системами бронирования Sirena-Travel и TAIS (SIG).

Генеральный директор компании "Инновационная мобильность" Ирина Финько напомнила, что о необходимости перехода авиакомпаний на отечественные системы и программное обеспечение говорилось уже давно. По ее словам, такие решения разрабатывались с 2019 года.

"Однако игрокам рынка было удобно работать на западных системах, они были более продвинутыми, эффективными и многофункциональными. Наши решения дорабатывались и сейчас соответствуют ожиданиям клиентов и зачастую превосходят иностранные аналоги", – подчеркнула Финько.

Ранее пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина рассказала, что после ухода с рынка Booking.com и Airbnb туристы из РФ начали бронировать отели напрямую, а также через российские сервисы и туроператоров.

Так, по ее словам, заходы на сервисы Ostrovok.ru и Bronevik.com с 5 марта выросли втрое, их ежедневная посещаемость выросла в три раза. Также в тройке лидеров – портал Alean.ru.

Туроператоры приостановили продажу туров по большинству направлений

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