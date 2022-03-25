Туроператоры приостановили продажу туров по большинству направлений – Ростуризм

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Российские туроператоры приостановили продажу туров по большинству массовых направлений, рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, решения по новым полетным программам будут приниматься после возвращения всех российских туристов на родину.

Догузова попросила туристов ответственно подходить к планированию поездок за рубеж в связи с постоянно меняющимися обстоятельствами.

Ранее россиянам назвали стоимость длительных зарубежных туров на срок от 21 ночи. Директор по рекламе и PR туроператора "Русский Экспресс" Анна Филатовская рассказала, что сейчас количество длительных путевок составляет до 20% текущих бронирований как за рубеж, так и внутри России.

