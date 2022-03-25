Туроператоры приостановили продажу туров по большинству направлений – Ростуризм

Фото: depositphotos/choreograph
Российские туроператоры приостановили продажу туров по большинству массовых направлений, рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова. Об этом сообщает РИА Новости.
По ее словам, решения по новым полетным программам будут приниматься после возвращения всех российских туристов на родину.
Догузова попросила туристов ответственно подходить к планированию поездок за рубеж в связи с постоянно меняющимися обстоятельствами.
Ранее россиянам назвали стоимость длительных зарубежных туров на срок от 21 ночи. Директор по рекламе и PR туроператора "Русский Экспресс" Анна Филатовская рассказала, что сейчас количество длительных путевок составляет до 20% текущих бронирований как за рубеж, так и внутри России.
"Аэрофлот" расширит маршрутную сеть и запустит рейсы по 17 направлениям
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: