Россиянам озвучили стоимость длительных зарубежных туров

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Россиянам назвали стоимость длительных зарубежных туров на срок от 21 ночи. Соответствующая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров РФ.
Директор по рекламе и PR туроператора "Русский Экспресс" Анна Филатовская рассказала, что сейчас количество длительных путевок составляет до 20% текущих бронирований как за рубеж, так и внутри России. По ее словам, в основном такой вариант путешествия выбирают семьи с детьми, работающие в дистанционном режиме граждане и те, кто хочет временно сменить обстановку.
В среднем цена проживания в Черногории для одного человека начинается с 51 900 рублей, в Турции – с 89 900 рублей, в Армении – с 92 000 рублей, в Сербии – с 95 000 рублей.
При этом стоимость туров в азиатские страны, например в Таиланд, Индонезию и на Шри-Ланку, варьируется в пределах 106 100–109 900 рублей.
Дороже всего обойдется отдых в Хорватии, ОАЭ и на Мальдивах. Стоимость туров начинается от 132 000, 280 000 и 494 800 рублей соответственно.
Ранее сообщалось, что в Южной Корее объявили о планах возобновить безвизовый режим с Россией при условии предварительной регистрации туристов в системе электронной авторизации Korea Еlectronic Тraver Аuthorization. Уточняется, что путешественники смогут подать заявку на регистрацию в K-ETA с 30 марта.
Авиаперевозчики назвали стоимость рейсов в Новосибирск
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