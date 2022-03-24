Подборка мест для отдыха на природе недалеко от Москвы появилась на сервисе Russpass

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Подборка мест для отдыха на природе недалеко от Москвы появилась на туристическом сервисе Russpass, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного комитета по туризму.
"Для тех, кто хочет отдохнуть от города, цифровой туристический сервис Russpass собрал шесть мест для агро- и экотуризма. В новой подборке рассказано, где попробовать крафтовый сыр, порыбачить, покататься на лошадях и попробовать другие виды отдыха на природе", – говорится в сообщении.
Желающим посетить сыроварню, отправиться в баню или на рыбалку посоветовали съездить на экоранчо в Алексеевку. Кроме того, там также доступны и конные прогулки, а для детей есть мини-зоопарк с домашними и экзотическими зверями. Остановиться можно в шале, номерах в альпийском стиле или в отеле на деревьях.
Среди мест из подборки Russpass также имеется Луховицкий район. Там будет возможность поселиться в коттеджах или в необычных домиках. Как взрослые, так и дети смогут присоединиться к спортивным играм, плаванию на лодках и катамаранах. Там же есть конюшня и контактный зоопарк.
В Тульской области путешественников принимает еще одно фермерское хозяйство в деревне Лукино. Гостям будут доступны спортивные мероприятия, кулинарные, а также творческие мастер-классы. На ферме можно будет увидеть домашних животных и попробовать блюда из натуральных продуктов.
В декабре 2021 года Russpass представил новые маршруты по четырем городам России – Калининграду, Краснодару, Самаре и Воронежу. Так, в Калининграде туристам предлагают посетить Музей Мирового океана и остров, который назван в честь немецкого философа Иммануила Канта. Маршрут называется "Янтарное сердце Калининграда".
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