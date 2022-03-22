Ростуризм запускает программу скидок для путешественников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Ростуризм решил запустить программу "Мы вместе. Туризм". Об этом сообщается в официальном телеграм-канале агентства.

"Мы запускаем новую программу <...> в рамках большого общероссийского проекта #МЫВМЕСТЕ. В рамках программы отельеры и туроператоры предложат туристам специальные скидки и возможности для интересных и комфортных путешествий по стране", – говорится в публикации.

Программа направлена на повышение привлекательности туристических направлений внутри страны. Представителям отрасли уже поручено разработать специальные предложения, предусматривающие различные скидки, особые условия или подарки. Предложения участников программы появятся на их официальных сайтах с соответствующей пометкой.

15 марта в России стартовал новый этап программы туристического кешбэка. Купить тур можно вплоть до 1 мая, а отправиться в путешествие – с момента покупки и до 1 июля. Продажи путевок в рамках детского кешбэка между тем начнутся в ночь на 31 марта.