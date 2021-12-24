Сервис Russpass запустил новые маршруты выходного дня по четырем городам России

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Туристический сервис Russpass представил новые маршруты по четырем городам России: Калининграду, Краснодару, Самаре и Воронежу. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В Калининграде туристам предлагают посетить Музей Мирового океана и остров, который назван в честь немецкого философа Иммануила Канта. Маршрут называется "Янтарное сердце Калининграда".
В маршрут "На берегах Кубани: фотопрогулка по Краснодару" вошли живописные достопримечательности, в том числе мост поцелуев, на фоне которого можно сделать красивые фото на память.
Маршрут "Самара-городок: прогулка для любопытных" подойдет путешественникам, которые интересуются искусством. Туристам предлагают посетить Детскую картинную галерею в особняке купца Ивана Клодта. На берегу Волги гости города смогут увидеть скульптуру по мотивам картины Ильи Репина "Бурлаки на Волге" и памятник киногерою фильма "Белое солнце пустыни".
Маршрут по Воронежу называется "Ветер странствий: на полпути к морю". Туристам предложат погулять по городу, чтобы узнать, чем он знаменит и как связан с жизнью Петра I. В программу включены семь достопримечательностей, в том числе корабль-музей "Гото Предестинация".
Пользователи сервиса Russpass могут адаптировать каждый маршрут под свои предпочтения: добавлять или удалять локации из плана, менять их местами, а также выбирать время посещения. Кроме того, с помощью Russpass можно выбрать отель и забронировать номер.
Ранее Russpass рассказал, как можно встретить Новый год и провести праздничные каникулы в Москве. В частности, окунуться в атмосферу праздника можно на фестивале "Путешествие в Рождество", в рамках которого будут действовать 27 площадок, оформленных в разных стилях.
Семьям с детьми советуют зайти на Красную площадь, где можно покататься на карусели, а после выбрать подарок в Центральном детском магазине на Лубянке и прогуляться в галерее дизайнерских елок на Кузнецком Мосту. Любителям гастрономических изысков туристический сервис рекомендует заглянуть в столичные рестораны.
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