Сервис Russpass опубликовал подборку новогодних мероприятий в Москве

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Туристический сервис Russpass рассказал, как можно встретить Новый год и провести праздничные каникулы в Москве. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Окунуться в атмосферу праздника можно на фестивале "Путешествие в Рождество", в рамках которого будут действовать 27 площадок, оформленных в разных стилях. На пощади Революции разместится купеческая площадка, а на Новом Арбате – скандинавская. Продлится фестиваль до 9 января.

Семьям с детьми советуют зайти на Красную площадь, где можно покататься на карусели, а после выбрать подарок в Центральном детском магазине на Лубянке и прогуляться в галерее дизайнерских елок на Кузнецком Мосту.

"Тем, кто предпочитает активный отдых, следует прокатиться на самом большом катке Москвы вокруг фонтана "Дружба народов" на ВДНХ. Здесь же можно будет выпить горячего чаю и послушать новогодний плейлист с песнями из сказок", – говорится в сообщении.

Любителям гастрономических изысков Russpass рекомендует заглянуть в столичные рестораны, многие из которых готовят специальную программу для новогодней ночи.

"Еще одна идея для отдыха – посещение старинных Сандуновских бань. Общественная парная открыта для всех желающих, а для осмотра здания организованы групповые экскурсии", – отмечается в материале.

Ранее Дед Мороз сообщил, какие подарки на Новый год просят у него взрослые и дети. Волшебник напомнил, что маленький человек является слепком взрослого. Чаще всего дети просят у Деда Мороза в подарок различные гаджеты.

