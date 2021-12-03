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Москва 24

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Общество

06:09

Дед Мороз рассказал, что взрослые и дети просят на Новый год

общество праздники

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Дед Мороз сообщил, какие подарки на Новый год просят у него взрослые и дети. Об этом пишет РИА Новости.

Волшебник напомнил, что маленький человек является слепком взрослого. Чаще всего дети просят у Деда Мороза в подарок различные гаджеты.

"Игрушки только меняются, становятся более кибернетико-электрические. А так – куклы, конфеты", – продолжил волшебник.

Дед Мороз отметил, что родители часто обращаются к нему с просьбами о кредитках.

"Я уж и не знаю, чем помочь", – признался волшебник.

Кроме того, взрослые россияне часто просят Деда Мороза подарить им квартиру в Москве или Санкт-Петербурге.

"Как будто я строитель! Лубяную, ледяную еще могу построить, поднапрячь там мишек косолапых, зайчиков вертлявых. А сами уж тоже пускай думают", – сказал он.

Волшебник напомнил, что подарки от него получают только те, кто этого заслужил.

Ранее сообщалось, что Дед Мороз в 2021 году получает от детей письма с просьбами "заморозить" коронавирус. Также стало известно, что треть писем волшебнику отправляют взрослые.

Дети в письмах Деду Морозу попросили "заморозить" коронавирус

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