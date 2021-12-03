Дед Мороз рассказал, что взрослые и дети просят на Новый год

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Дед Мороз сообщил, какие подарки на Новый год просят у него взрослые и дети. Об этом пишет РИА Новости.
Волшебник напомнил, что маленький человек является слепком взрослого. Чаще всего дети просят у Деда Мороза в подарок различные гаджеты.
"Игрушки только меняются, становятся более кибернетико-электрические. А так – куклы, конфеты", – продолжил волшебник.
Дед Мороз отметил, что родители часто обращаются к нему с просьбами о кредитках.
"Я уж и не знаю, чем помочь", – признался волшебник.
Кроме того, взрослые россияне часто просят Деда Мороза подарить им квартиру в Москве или Санкт-Петербурге.
"Как будто я строитель! Лубяную, ледяную еще могу построить, поднапрячь там мишек косолапых, зайчиков вертлявых. А сами уж тоже пускай думают", – сказал он.
Волшебник напомнил, что подарки от него получают только те, кто этого заслужил.
Ранее сообщалось, что Дед Мороз в 2021 году получает от детей письма с просьбами "заморозить" коронавирус. Также стало известно, что треть писем волшебнику отправляют взрослые.
Дети в письмах Деду Морозу попросили "заморозить" коронавирус
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