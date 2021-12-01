Дети в письмах Деду Морозу попросили "заморозить" коронавирус

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дед Мороз в 2021 году получает от детей письма с просьбами "заморозить" коронавирус. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на сообщение пресс-службы главного волшебника страны.

Почта главного волшебника страны получает порядка 1,5–2 тысяч писем в сутки. Количество посланий Деду Морозу в этом году возросло.

"В прошлом году почти половина писем от детей была связана с электроникой – наушники, ноутбуки, планшеты и смартфоны. В этом году показатель сохраняется на этом же уровне", – заявили в пресс-службе.

Помимо прочего, треть писем Деду Морозу отправляют взрослые. Чаще всего они просят здоровья, семейного счастья и высокую зарплату.

"Если у взрослых желание материальное, то обычно это что-то конкретное – с указанием марки и названия", – заключили в пресс-службе российского волшебника.

Ранее власти Вологодской области назвали условия для посещения вотчины Деда Мороза в Великом Устюге. Утверждалось, что гостям волшебника потребуется QR-код.

До этого сообщалось, что Дед Мороз прошел курс вакцинации от коронавирусной инфекции перед туром по стране.