Фото: портал мэра и правительства Москвы
Дед Мороз в 2021 году получает от детей письма с просьбами "заморозить" коронавирус. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на сообщение пресс-службы главного волшебника страны.
Почта главного волшебника страны получает порядка 1,5–2 тысяч писем в сутки. Количество посланий Деду Морозу в этом году возросло.
"В прошлом году почти половина писем от детей была связана с электроникой – наушники, ноутбуки, планшеты и смартфоны. В этом году показатель сохраняется на этом же уровне", – заявили в пресс-службе.
Помимо прочего, треть писем Деду Морозу отправляют взрослые. Чаще всего они просят здоровья, семейного счастья и высокую зарплату.
"Если у взрослых желание материальное, то обычно это что-то конкретное – с указанием марки и названия", – заключили в пресс-службе российского волшебника.
Ранее власти Вологодской области назвали условия для посещения вотчины Деда Мороза в Великом Устюге. Утверждалось, что гостям волшебника потребуется QR-код.
До этого сообщалось, что Дед Мороз прошел курс вакцинации от коронавирусной инфекции перед туром по стране.
Дети в письмах Деду Морозу попросили "заморозить" коронавирус
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: