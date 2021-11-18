Почта Деда Мороза заработала в парках Москвы

В Москве заработала почта Деда Мороза
Почта Деда Мороза заработала в 39 столичных парках, подведомственных департаменту культуры. Отправить письмо волшебнику все желающие смогут по 21 января включительно. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Ежегодная акция "Почта Деда Мороза" полюбилась многим москвичам. В этом году мы постарались охватить еще больше парков, чтобы у всех желающих была возможность быстро и легко отправить письмо зимнему волшебнику", – рассказали в пресс-службе Мосгорпарка.
Специальные почтовые ящики установлены в наиболее популярных прогулочных местах парков. Для удобства на всех 53 фиолетовых ящиках с изображениями снеговиков будет надпись "Московская усадьба Деда Мороза".
Для отправления письма необходимо указать на конверте свое имя и обратный адрес с почтовым индексом, а также имя получателя – Деда Мороза. В послании можно не только поделиться своими желаниями и планами, но и вложить в конверт рисунок или новогоднюю открытку с поздравлением или стихами.
Следить за содержимым почтовых ящиков ежедневно будут сотрудники зон отдыха. В Московскую усадьбу Деда Мороза все послания на специальном автобусе доставит снеговик-почтовик.
На письма с указанным обратным адресом Дед Мороз даст ответ. Послания волшебника будут отправлены до конца зимы.
Послать письмо Деду Морозу можно и не выходя из дома: в прошлом году у него появилась электронная почта. Все желающие могут заполнить специальную форму на сайте московской усадьбы волшебника. Ответ поступит на электронную почту, указанную для обратной связи, с адреса pochta@dedmorozmos.ru.
Кроме того, отправить письмо можно и по обычной почте. Для этого необходимо указать на конверте не только свое имя и адрес, но и адрес получателя: 109472, Москва, Кузьминский лес, Волгоградский проспект, владение 168д, Дедушке Морозу.
Московская усадьба Деда Мороза также приглашает детей принять участие в ежегодном конкурсе на лучшее письмо зимнему волшебнику. Ребятам предлагается выбрать одну из пяти номинаций и написать по ней небольшой рассказ или стихотворение. Итоги конкурса подведут 8 февраля.
Ранее сообщалось, что Дед Мороз прошел курс вакцинации от коронавирусной инфекции. В четверг, 18 ноября, в Великом Устюге отметят день рождения волшебника: зажжется первая новогодняя елка, дав старт праздничным новогодним мероприятиям, после чего начнется тур Деда Мороза по стране.
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