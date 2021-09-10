Дед Мороз открыл филиал своей почты в центре "Союзмультпарк" на ВДНХ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Дед Мороз открыл филиал своей почты в мультимедийном центре "Союзмультпарк" на ВДНХ в четверг, 9 сентября. Об этом пишет ТАСС.
Сообщается, что посетители павильона смогут отравить письмо Деду Морозу уже в сентябре. Для этого в холле центра установили специальный почтовый ящик.
"Здесь же можно будет приобрести красочные открытки с изображением знаменитых мультперсонажей", – сообщили в пресс-службе центра.
Во время открытия Дед Мороз увиделся со Снежной Королевой, а также познакомился с Чебурашкой. Кроме того, главный волшебник страны побывал в мультимедийном центре и осмотрел галерею "Мульткрасотки".
Документ, подтверждающий официальный статус нового отделения Почты Деда Мороза, волшебник отдал генеральному директору студии "Союзмультфильм" Борису Машковцеву.
Ранее сообщалось, что Дед Мороз из резиденции в Великом Устюге привился от коронавируса. По заявлению губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова, волшебник чувствует себя хорошо.
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