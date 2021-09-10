Дед Мороз открыл филиал своей почты в центре "Союзмультпарк" на ВДНХ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Дед Мороз открыл филиал своей почты в мультимедийном центре "Союзмультпарк" на ВДНХ в четверг, 9 сентября. Об этом пишет ТАСС.

Сообщается, что посетители павильона смогут отравить письмо Деду Морозу уже в сентябре. Для этого в холле центра установили специальный почтовый ящик.

"Здесь же можно будет приобрести красочные открытки с изображением знаменитых мультперсонажей", – сообщили в пресс-службе центра.

Во время открытия Дед Мороз увиделся со Снежной Королевой, а также познакомился с Чебурашкой. Кроме того, главный волшебник страны побывал в мультимедийном центре и осмотрел галерею "Мульткрасотки".

Документ, подтверждающий официальный статус нового отделения Почты Деда Мороза, волшебник отдал генеральному директору студии "Союзмультфильм" Борису Машковцеву.

Ранее сообщалось, что Дед Мороз из резиденции в Великом Устюге привился от коронавируса. По заявлению губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова, волшебник чувствует себя хорошо.