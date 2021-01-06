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10:59

Объявлен победитель онлайн-конкурса "Лучший Дед Мороз"

город общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В рамках проекта "Московское долголетие" прошел онлайн-конкурс "Лучший Дед Мороз", победителем которого стал 70-летний житель Северо-Восточного административного округа столицы Александр Молчанов. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что участникам конкурса было необходимо записать праздничное видеопоздравление и отразить в нем свое увлечение в "Московском долголетии".

Победитель предстал в видеоролике в костюме старика Хоттабыча. Поздравление он записал в сказочном стиле. Александр Молчанов в проекте занимается гимнастикой, танцами, изучает компьютерные технологии, пишет стихи и участвует в театральных постановках.

Всего за победу в финале конкурса боролись 11 человек. Финалист Вадим Забродский из Зеленограда записал поздравление в жанре мюзикла, представ перед зрителями в образе актера. А финалист из Троицкого и Новомосковского округов Николай Моренов в ролике продемонстрировал свою любовь к спорту и даже исполнил несколько цирковых фокусов.

Ранее были подведены итоги второго фестиваля творчества участников проекта "Московское долголетие". Конкурс "Дороги, которые мы выбираем..." проходил в онлайн-формате, в нем приняли участие около двух тысяч москвичей старшего возраста. Работы были отправлены по направлениям "Изобразительное искусство", "Художественная фотография", "Вокальное искусство", "Музыкально-инструментальное искусство" и "Художественное слово".

"Это наш город": за 9 месяцев число участников "Московского долголетия" выросло в три раза

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