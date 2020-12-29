Объявлены победители творческого фестиваля "Московского долголетия"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Подведены итоги второго фестиваля творчества участников проекта "Московское долголетие", говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Конкурс "Дороги, которые мы выбираем..." проходил в онлайн-формате, в нем приняли участие около двух тысяч москвичей старшего возраста. Работы были отправлены по направлениям "Изобразительное искусство", "Художественная фотография", "Вокальное искусство", "Музыкально-инструментальное искусство" и "Художественное слово".

В самой популярной у москвичей номинации "Изобразительное искусство" выиграла Валентина Житкова, которая отправила на конкурс 26 картин. Лауреатом третьей степени стала начинающая художница Надежда Дубровина с картиной "Портрет внучки".

Второй по значимости стала номинация "Художественная фотография", в рамках которой были получены свыше 2,6 тысячи снимков. Также участники конкурса активно присылали свои работы в номинации "Музыкально-инструментальное искусство" (было получено более 500 заявок).

Не менее популярной у горожан старшего возраста стала номинация "Художественное слово". Гран-при фестиваля получила Надежда Буеверова со стихотворением "Баллада о матери" Андрея Дементьева. Всего было подано свыше 300 заявок.

В прошлом году финалистами конкурса стали 250 человек. Они прислали свои работы в пяти номинациях – "Вокальное искусство", "Искусство танца", "Театральное искусство и художественное слово", "Искусство в спорте", "Изобразительное и декоративно-прикладное творчество". Лучшие художественные работы были представлены на городских выставках.

Ранее сообщалось, что число участников проекта "Московское долголетие" за девять месяцев его дистанционной работы выросло в три раза. С апреля проведено более 104 тысяч часов онлайн-занятий. Как объяснила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в этом году в связи с пандемией проект развернул свой вектор работы на 180 градусов.

С 16 марта в соответствии с указом мэра Москвы работу кружков и секций "Московского долголетия" временно приостановили, а большинству участников в возрасте старше 65 лет рекомендовали соблюдать домашний режим в связи с угрозой распространения коронавируса. С этого момента все мероприятия для старшего поколения перешли в онлайн-формат.

