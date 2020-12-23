За 9 месяцев число участников "Московского долголетия" выросло в три раза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисовов

Число участников проекта "Московское долголетие" за девять месяцев его дистанционной работы выросло в три раза, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как объяснила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в этом году в связи с пандемией проект развернул свой вектор работы на 180 градусов. Если раньше стояла задача мотивировать москвичей старшего поколения выйти из своих квартир для занятий в проекте, то теперь важно, чтобы они оставались дома и минимизировали личные контакты.

"Для этого проект перешел в онлайн. Это удобный и безопасный формат, который помогает москвичам старшего поколения продолжать вести активный образ жизни, поддерживать социальные связи и с пользой проводить время дома. С апреля уже проведено более 104 тысяч часов онлайн-занятий, которые были благоприятно восприняты старшим поколением: за девять месяцев дистанционной работы количество участников выросло в три раза – с 22 до 70 тысяч человек", – рассказала она.

По словам заммэра, учитывая положительный опыт проведения и заинтересованность москвичей старшего поколения в онлайн-занятиях, власти решили оставить дистанционное обучение в качестве дополнительного формата работы проекта на постоянной основе.

С 16 марта в соответствии с указом мэра Москвы работу кружков и секций "Московского долголетия" временно приостановили, а большинству участников в возрасте старше 65 лет рекомендовали соблюдать домашний режим в связи с угрозой распространения коронавируса. С этого момента все мероприятия для старшего поколения перешли в онлайн-формат.

Ранее глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко высоко оценила "Московское долголетие" и заявила о развитии аналогичных проектов в регионах, так как программы для старшего поколения помогают пенсионерам активно взаимодействовать с обществом.