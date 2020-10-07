Сенатор Инна Святенко отметила успешность городской программы "Московское долголетие"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко высоко оценила программу "Московское долголетие" и заявила о развитии аналогичных проектов в регионах. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Повышение качества и продолжительности жизни старшего поколения – важная общенациональная цель, а россиянам старшего возраста должны быть предоставлены возможности для активного долголетия. Москва – один из регионов России, где подобная программа успешно реализуется", – заявила сенатор.

Святенко напомнила, что сейчас в столице реализуется также программа "Старшее поколение", открыты клубы "Мой социальный центр". По ее мнению, программы для старшего поколения помогают пенсионерам активно взаимодействовать с обществом.

В настоящий момент в проекте "Московское долголетие" занимаются уже более 205 тысяч горожан. Для них разработаны 30 направлений, в том числе обучение компьютерной грамотности и популярная спортивная скандинавская ходьба.

Программу "Московское долголетие" в столице запустили в 2018 году. С начала августа 2020 года, после снятия ограничений, связанных с коронавирусом, занятия проекта посетили более четырех тысяч раз.

