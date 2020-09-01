Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Участники "Московского долголетия" посетили более четырех тысяч занятий с начала августа, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Первый месяц занятий проекта "Московское долголетие" на свежем воздухе показал, насколько этот проект важен и дорог москвичам старшего поколения. С момента старта офлайн-программ организаторы провели уже более четырех тысяч занятий. На данный момент очно занимаются около 28 тысяч человек", – рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что кружки и секции проводят 363 организации. Для участников проекта открыты более 1,5 тысячи групп по спортивным, техническим и интеллектуальным направлениям. В них могут принять участие свыше 50 тысяч человек. Параллельно москвичи могут также заниматься в онлайн-формате.

Самыми популярными занятиями на свежем воздухе стали скандинавская ходьба и гимнастика. Их выбирают 25% участников проекта. В августе москвичи приняли участие в эстафете по скандинавской ходьбе и прошли дистанцию в 2 020 метров в спорткомплексе "Лужники".

"Скандинавская ходьба – полезный вид спорта для людей старшего возраста. Реабилитационный, восстановительный эффект при наличии различных групп заболеваний научно доказан. Группа нашего района занимается с самого открытия проекта, и участники смогли проверить оздоровительный эффект на себе", – рассказал преподаватель проекта по скандинавской ходьбе в Троицком и Новомосковском административных округах Олег Асауляк.

Помимо скандинавской ходьбы, участники проекта могут посетить занятия по гимнастике, зумбе, йоге, гимнастике цигун, футболу, настольному теннису и другим видам спорта. Также на открытом воздухе проходят занятия по творческим и образовательным направлениям.

С 1 августа проект "Московское долголетие" возобновил работу кружков и секций на свежем воздухе. Проект одним из первых в столице приостановил работу во время пандемии коронавируса. До введения ограничений занятия регулярно посещали около 215 тысяч москвичей.

Более 322 организаций "Московского долголетия" продолжали работать удаленно. Для проведения занятий они использовали различные способы донесения информации: преподаватели записывали видеоуроки, проводили прямые эфиры или видеоконференции в Skype или Zoom.

