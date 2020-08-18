Более 23 тыс человек записались на занятия "Московского долголетия" на свежем воздухе

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
За две недели на занятия проекта "Московское долголетие" на свежем воздухе записались более 23 тысяч человек. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, самым популярным видом активности на свежем воздухе стали спортивные занятия.
"В период ограничительных мер занятия "Московского долголетия" были перенесены в онлайн-пространство, и участники проекта ждали 3,5 месяца возобновления работы кружков и секций в привычном формате. С 1 августа у них появилась возможность встретиться на свежем воздухе. На данный момент в столице открыты 1 402 группы", – приводятся в материале слова Раковой.
Отмечается, что участники могут выбрать скандинавскую ходьбу, зумбу, йогу, цигун, настольный теннис, оздоровительную гимнастику и многое другое.
Также доступна запись на творческие и образовательные занятия на свежем воздухе, среди которых рисование, пение, рукоделие, ландшафтный дизайн, иностранные языки, ИТ и лекции по истории Москвы. Кроме того, 1 087 групп работают онлайн до полного снятия ограничений.
На сегодняшний день работают 483 локации в парках, скверах, на спортивных площадках и во дворах.
С 1 августа проект "Московское долголетие" возобновил работу кружков и секций на свежем воздухе. Среди активностей, доступных в городе, тренировки по скандинавской ходьбе, гимнастике, теннису, танцам, а также йоге.
Проект "Московское долголетие" одним из первых в столице приостановил работу во время пандемии коронавируса. До введения ограничений занятия регулярно посещали около 215 тысяч москвичей. Для москвичей старшего поколения организовали онлайн-занятия. В результате были открыты 1 272 группы по 20 направлениям. В них принимали участие порядка 26 тысяч человек.
Более 322 организаций "Московского долголетия" продолжали работать удаленно. Для проведения занятий они использовали различные способы донесения информации: преподаватели записывали видеоуроки, проводили прямые эфиры или видеоконференции в Skype или Zoom.
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