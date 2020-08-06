Вокал и йога в парке: стартовали офлайн-занятия проекта "Московское долголетие"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Участники проекта "Московское долголетие" снова вернулись к офлайн-занятиям. Присоединиться к ним могут горожане в столичных парках и зонах отдыха, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Среди активностей, доступных в городе, тренировки по скандинавской ходьбе, гимнастике, теннису, танцам, а также йоге. Проект под названием "Московское долголетие" одним из первых в столице приостановил работу во время пандемии коронавируса.
До введения ограничений занятия регулярно посещали около 215 тысяч москвичей.
Для москвичей старшего поколения организовали онлайн-занятия. В результате были открыты 1272 группы по 20 направлениям. В них принимали участие порядка 26 тысяч человек.
"Мы провели исследование, опросили всех наших участников и развеяли миф о том, что пенсионеры не пользуются гаджетами, современными средствами коммуникации. 70% участников "Московского долголетия" несколько раз в день пользуются интернетом. Не только для того, чтобы пообщаться, что-то прокомментировать в социальных сетях, но и чтобы заказать продукты, посмотреть изменения в законодательстве или записаться к врачу", – поделился замруководителя департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.
Наиболее востребованными стали онлайн-занятия гимнастикой, танцами, а также иностранными языками.
Пользовался популярностью и пилатес, обратила внимание преподаватель Наталья Путинцева. "Иногда я открываю свою собственную дополнительную конференцию, чтобы получить обратную связь от участников занятия", – сказала преподаватель.
Тренер по скандинавской ходьбе Татьяна Шахновская отметила, что сделала программу занятий по корригирующей гимнастике для глаз и адаптивной тонизирующей гимнастик. "Сначала было немного сложно освоить Zoom и работать без непосредственного взаимодействия с аудиторией. Это другой стиль ведения занятия, к нему нужно было адаптироваться", – вспоминает она.
Так, про плюсы онлайн-тренировок рассказала участница проекта Сания Алеева. "Дома я занималась гимнастикой, общей физической подготовкой, зумбой и аэрошейпингом. Это та программа, которая меня выручила", – говорит Алеева.
Регулярно принимала участие в проекта Галина Пузакова. По ее словам, от занятий никто не отвлекал, потому что живет одна. "Я занималась в двух группах, потому что нужно было двигаться. Когда в режиме самоизоляции находишься, двигаешься мало. Еще два раза в неделю фитнес по 40 минут, тоже со своим преподавателем", – заметила она.
Ранее говорилось, что занятия для детей открылись в лесной школе. В Измайловском лесопарке обучающие встречи пройдут на площадке "У тайного холма", которая находится в 200 метрах от входа со стороны 5-й Парковой улицы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: