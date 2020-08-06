Вокал и йога в парке: стартовали офлайн-занятия проекта "Московское долголетие"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Участники проекта "Московское долголетие" снова вернулись к офлайн-занятиям. Присоединиться к ним могут горожане в столичных парках и зонах отдыха, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Среди активностей, доступных в городе, тренировки по скандинавской ходьбе, гимнастике, теннису, танцам, а также йоге. Проект под названием "Московское долголетие" одним из первых в столице приостановил работу во время пандемии коронавируса.

До введения ограничений занятия регулярно посещали около 215 тысяч москвичей.

Для москвичей старшего поколения организовали онлайн-занятия. В результате были открыты 1272 группы по 20 направлениям. В них принимали участие порядка 26 тысяч человек.

"Мы провели исследование, опросили всех наших участников и развеяли миф о том, что пенсионеры не пользуются гаджетами, современными средствами коммуникации. 70% участников "Московского долголетия" несколько раз в день пользуются интернетом. Не только для того, чтобы пообщаться, что-то прокомментировать в социальных сетях, но и чтобы заказать продукты, посмотреть изменения в законодательстве или записаться к врачу", – поделился замруководителя департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.

Наиболее востребованными стали онлайн-занятия гимнастикой, танцами, а также иностранными языками.

Пользовался популярностью и пилатес, обратила внимание преподаватель Наталья Путинцева. "Иногда я открываю свою собственную дополнительную конференцию, чтобы получить обратную связь от участников занятия", – сказала преподаватель.

Тренер по скандинавской ходьбе Татьяна Шахновская отметила, что сделала программу занятий по корригирующей гимнастике для глаз и адаптивной тонизирующей гимнастик. "Сначала было немного сложно освоить Zoom и работать без непосредственного взаимодействия с аудиторией. Это другой стиль ведения занятия, к нему нужно было адаптироваться", – вспоминает она.

Так, про плюсы онлайн-тренировок рассказала участница проекта Сания Алеева. "Дома я занималась гимнастикой, общей физической подготовкой, зумбой и аэрошейпингом. Это та программа, которая меня выручила", – говорит Алеева.

Регулярно принимала участие в проекта Галина Пузакова. По ее словам, от занятий никто не отвлекал, потому что живет одна. "Я занималась в двух группах, потому что нужно было двигаться. Когда в режиме самоизоляции находишься, двигаешься мало. Еще два раза в неделю фитнес по 40 минут, тоже со своим преподавателем", – заметила она.

Ранее говорилось, что занятия для детей открылись в лесной школе. В Измайловском лесопарке обучающие встречи пройдут на площадке "У тайного холма", которая находится в 200 метрах от входа со стороны 5-й Парковой улицы.