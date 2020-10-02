В столице ведется масштабная работа по социальной адаптации пожилых граждан – сенатор

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Председатель комитета верхней палаты парламента по социальной политике Инна Святенко рассказала на встрече с зампредседателя Совета Федерации Галиной Кареловой, что в столице ведется масштабная работа по социальной адаптации пожилых москвичей. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"В реализации национальных проектов большую роль играют региональные программы. Они позволяют гражданам старшего возраста оставаться включенными в активную социальную жизнь. Департаментом труда и социальной защиты Москвы ведется масштабная работа по осуществлению и повышению доступности проектов, направленных на социальную адаптацию и самореализацию жителей Москвы старшего возраста", – рассказала Святенко.

Она добавила, что на сегодняшний день участниками центра "Мой социальный центр" являются более 12 тысяч участников. Святенко отметила, что в следующем году планируют открыть еще 20 дополнительных центров по городу.

Галина Карелова, в свою очередь, отметила, что в стране реализуется целый комплекс мер по оказанию медицинской помощи старшему поколению. Она считает необходимым создавать и дальше соответствующие условия для граждан старшего возраста, чтобы они могли вести привычный образ жизни.

Карелова добавила, что на достижение этих целей направлены мероприятия федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография". Она выразила также уверенность, что проект "Мой социальный центр" внесет огромный вклад в формирование здорового образа жизни среди москвичей старшего возраста.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что первый клуб "Мой социальный центр" для занятий и общения москвичей открылся в Марьиной Роще в 2019 году. К марту 2020 года таких учреждений было уже семь. Суммарно в них побывали порядка 100 тысяч москвичей старшего поколения.

По словам главы города, в центрах можно заниматься гимнастикой или хореографией, а также проводить литературные вечера, рисовать, шить, вязать, лепить или что-то еще мастерить своими руками. Также мастер-классы проводятся в кулинарной студии, а в медиагостиной можно послушать музыку.

