Для жителей столицы откроют еще 12 клубов "Мой социальный центр"

11:39
Фото: vk.com/mossobyanin
В Москве в течение нескольких месяцев откроют еще 12 центров проекта клубного пространства для пенсионеров "Мой социальный центр". Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Он отметил, что первый клуб для занятий и общения москвичей открылся в Марьиной роще в 2019 году. К марту 2020 года таких учреждений было уже семь. Суммарно в них побывали порядка 100 тысяч москвичей старшего поколения.
Во время пандемии коронавируса 94 клуба по интересам перешли на онлайн-работу. В проекте участвовали около 1,6 тысячи пожилых москвичей.
Сергей Собянин отметил, что общение в сети не может заменить живые встречи.
"Пенсионеры истосковались по своим друзьям и хобби. И как только "Мои социальные центры" вновь открылись – они с удовольствием снова пришли туда. Разумеется, теперь работа центров подчиняется строгим правилам дезинфекции и масочного режима. Но это не стало помехой. В ближайшие месяцы собираемся открыть еще 12 центров в разных районах Москвы", – приводит Агентство "Москва" сообщение мэра.
По словам главы города, в центрах можно заниматься гимнастикой или хореографией, а также проводить литературные вечера, рисовать, шить, вязать, лепить или что-то еще мастерить своими руками.
"Многие люди приходили со своими идеями. По инициативе гостей в центрах были открыты клубы иностранных языков, участники которых практиковали свои навыки, общаясь между собой", – заключил мэр.
Также мастер-классы проводятся в кулинарной студии. А в медиагостиной можно послушать музыку. Более того, в центрах даже празднуют дни рождения.
Ранее Сергей Собянин выделил субсидию на обучение инвалидов самостоятельному проживанию. Размер субсидии составит 19,8 миллиона рублей.
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