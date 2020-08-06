Собянин выделил субсидию на обучение инвалидов самостоятельному проживанию

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Документ о субсидии для поддержки проекта "Социальная гостиница учебного самостоятельного проживания для инвалидов" подписал Сергей Собянин, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Отмечается, что размер субсидии составит 19,8 миллиона рублей. Компанию-оператора проекта определят в ходе конкурсного отбора из соответствующих некоммерческих организаций.

"Социальная гостиница учебного самостоятельного проживания для инвалидов" – это возможность людям в возрасте от 18 до 45 лет с нарушениями интеллектуального и психического развития возможностей научиться жить самостоятельно, без посторонней помощи.



"Для этого они временно переезжают из дома/интерната в специально оборудованные тренировочные квартиры (социальные гостиницы), где под контролем наставников учатся самостоятельно выполнять различные бытовые задачи (делать покупки, готовить пищу и накрывать на стол, убираться в комнате, стирать и гладить одежду и тому подобное). Как правило, освободившись от гиперопеки со стороны родителей или персонала интерната, инвалиды мобилизуют свои способности к обучению и в кратчайшие сроки добиваются значительного прогресса, вплоть до перехода на следующий уровень самостоятельности – сопровождаемое проживание", – говорится в сообщении.

Первые социальные гостиницы появились в столице в 2018 году. Реабилитацию уже прошли 576 человек. Нынешний курс реабилитации рассчитан на 216 человек. В течение 19 дней они будут круглосуточно проживать в 9 тренировочных квартирах под присмотром специалистов.

"Каждая комната оборудована кроватью, столом со стулом, шкафом для белья, тумбочкой, ТВ. В каждой квартире также имеются кухня, бытовая комната, два туалета и две душевые комнаты со всем необходимым инвентарем для приготовления пищи, уборки, стирки белья", – отмечается в сообщении.

В рамках проекта также можно будет заниматься на тренажерах и творчеством. Кроме этого, люди смогут посещать психологические тренинги для развития коммуникативных способностей.

"В период проживания инвалиды будут обучаться навыкам личной гигиены, уборки своей комнаты, ухода за личными вещами, управления своими финансовыми средствами, покупки продуктов и товаров первой необходимости, приготовления пищи и мойки посуды. Важным фактом является и то, что благодаря проекту у людей с инвалидностью появляется личная жизнь и заинтересованность друг в друге", – сказано в тексте.

Ранее в Москве возобновили реабилитационные процедуры для людей с инвалидностью. На данный момент пройти программу реабилитации можно в нескольких центрах города.