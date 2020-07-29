В Москве возобновили реабилитационные процедуры для людей с инвалидностью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Никита Симонов
Комплексная реабилитация людей с инвалидностью началась в Москве на фоне стабилизации ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.
"В связи с улучшением эпидемиологической ситуации город возобновляет работу по оказанию услуг комплексной реабилитации людям с инвалидностью", – рассказали в столичном департаменте труда и социальной защиты населения.
На данный момент пройти программу реабилитации можно в нескольких центрах города. Так, в Текстильщиках открылся Московский городской центр реабилитации. В городе также доступен Научно-практический центр медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л. И. Швецовой.
Кроме того, помощь оказывают в Московской области. Пациентов принимают филиал Научно-практического реабилитационного центра в Рузском районе и Центр реабилитации и образования № 7 в Истринском районе.
В этих учреждениях программу реабилитации адаптируют с учетом индивидуальных особенностей человека. Кроме того, учитываются показания и противопоказания от лечащего врача.
В департаменте также рассказали, что Московский городской центр реабилитации и Научно-практический центр медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л. И. Швецовой с 3 августа будут принимать инвалидов в формате дневного стационара.
Дополнительные площадки для реабилитации станут доступны с 3 августа. Пациентов начнут принимать центры "Бутово", "Царицыно" и "Красная Пахра". С 15 августа возобновится работа Научно-практического реабилитационного центра по улице Абрамцевской.
В конце июня председатель Национального родительского комитета и член Общественной палаты России Ирина Волынец предложила новую меру поддержки родителей детей-инвалидов. Она высказалась о необходимости сохранять государственное пособие для таких граждан, даже если они работают.
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