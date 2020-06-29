В Общественной палате предложили новые меры поддержки родителей детей-инвалидов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец предложила новую меру поддержки родителей детей-инвалидов. Об этом сообщает RT.

По мнению общественного деятеля, подобным категориям граждан необходимо разрешить выполнять оплачиваемую работу и при этом не лишать их государственного пособия.

"Просим вас позволить родителям детей-инвалидов, получающим пособие по уходу за ребенком-инвалидом, иметь источники дохода, не превышающие один, при сохранении пособия", – указано в обращении, направленном в правительство, Госдуму, Совет Федерации и Пенсионный фонд.

В действующем законодательстве родитель или опекун ребенка-инвалида или инвалида детства I группы не может получать выплату в размере 10 тысяч рублей, если официально трудоустроен.

Ирина Волынец объяснила, что, если данный запрет будет снят, качество жизни семей с детьми-инвалидами улучшится. Кроме того, они получат дополнительные средства на реабилитацию или лечение.

Ранее в июне Волынец предложила ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов-одиночек. В обращении председателя Национального родительского комитета указано, что компенсацию необходимо рассчитывать в размере не ниже двух прожиточных минимумов на члена семьи.

