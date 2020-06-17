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Москва 24

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Общество

06:46

В России предложили ввести новое пособие для матерей-одиночек

общество дети

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые одни воспитывают детей, предложили ввести в России.

Такую инициативу Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и правительство, рассказала председатель НРК Ирина Волынец.

В обращении говорится о ежемесячной компенсации до конца года из расчета не ниже двух прожиточных минимумов на члена семьи.

При этом, как сообщает RT, все действующие льготы и пособия для этой группы родителей должны сохраниться в полном объеме.

С 1 июня в рамках господдержки можно получить единоразовую выплату в размере 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет.

Также президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан до 6752 рублей.

Кабмин направит 12,5 млрд рублей на субсидии регионам для выплат семьям с детьми

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