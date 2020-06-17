В России предложили ввести новое пособие для матерей-одиночек

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Временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые одни воспитывают детей, предложили ввести в России.
Такую инициативу Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и правительство, рассказала председатель НРК Ирина Волынец.
В обращении говорится о ежемесячной компенсации до конца года из расчета не ниже двух прожиточных минимумов на члена семьи.
При этом, как сообщает RT, все действующие льготы и пособия для этой группы родителей должны сохраниться в полном объеме.
С 1 июня в рамках господдержки можно получить единоразовую выплату в размере 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет.
Также президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан до 6752 рублей.
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