ПФР начал выплату пособий опекунам инвалидов, пожилых людей и детей-сирот

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Пенсионный фонд России начал выплату пособий опекунам инвалидов, детей-сирот и пожилых людей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ПФР.

Средства предназначены для тех, кто взял на себя обязанности по уходу за данными категориями лиц в период с апреля по июнь 2020 года. Размер выплаты равен одному минимальному размеру оплату труда в месяц (12 130 рублей) на каждого человека, за которым осуществляется уход.

В пресс-службе ПФР отметили, что право на пособия получили работники государственных и негосударственных организаций, которые взяли на временное проживание инвалидов и престарелых людей из организаций социального обслуживания. Кроме того, выплаты получат те, кто обеспечил временное проживание у себя детей-сирот.

Средства также положены для волонтеров и граждан, которые взяли под опеку вышеперечисленных категорий лиц. В ПФР сообщили, что такие выплаты получит почти 4 тысячи человек. В настоящий момент одобрены 280 заявок на пособие.

В пресс-службе организации напомнили, что выплаты можно получить при подаче заявки через портал госуслуг, МФЦ или клиентскую службу ПФР. При этом предоставление дополнительных документов не требуется.

Ранее ПФР запустил онлайн-сервис с информацией по единовременным выплатам 10 тысяч рублей семьям с детьми от 3 до 16 лет. На нем можно получить ответы на любые вопросы, связанные с получением данной категории пособий.