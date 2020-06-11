ПФР начал выплату пособий опекунам инвалидов, пожилых людей и детей-сирот

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Пенсионный фонд России начал выплату пособий опекунам инвалидов, детей-сирот и пожилых людей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ПФР.
Средства предназначены для тех, кто взял на себя обязанности по уходу за данными категориями лиц в период с апреля по июнь 2020 года. Размер выплаты равен одному минимальному размеру оплату труда в месяц (12 130 рублей) на каждого человека, за которым осуществляется уход.
В пресс-службе ПФР отметили, что право на пособия получили работники государственных и негосударственных организаций, которые взяли на временное проживание инвалидов и престарелых людей из организаций социального обслуживания. Кроме того, выплаты получат те, кто обеспечил временное проживание у себя детей-сирот.
Средства также положены для волонтеров и граждан, которые взяли под опеку вышеперечисленных категорий лиц. В ПФР сообщили, что такие выплаты получит почти 4 тысячи человек. В настоящий момент одобрены 280 заявок на пособие.
В пресс-службе организации напомнили, что выплаты можно получить при подаче заявки через портал госуслуг, МФЦ или клиентскую службу ПФР. При этом предоставление дополнительных документов не требуется.
Ранее ПФР запустил онлайн-сервис с информацией по единовременным выплатам 10 тысяч рублей семьям с детьми от 3 до 16 лет. На нем можно получить ответы на любые вопросы, связанные с получением данной категории пособий.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: