Родители рассказали, на что потратят единоразовые выплаты на детей в связи с коронавирусом

В этом году День защиты детей россияне ждали с большим нетерпением, чем обычно. 1 июня родители начали получать единоразовые выплаты на несовершеннолетних детей. Некоторые семьи уже получили пополнение на карту и планируют ближайшие траты. Всего господдержки ждет более 14 миллионов российских семей. Рассказываем, как получить финансовую помощь на ребенка и что о такой поддержке думают уже получившие деньги родители.

Помогут миллионам семей

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

О планируемой поддержке семей с детьми Владимир Путин сообщил во время обращения к гражданам 11 мая. Сумма выплаты составляет 10 тысяч рублей. И получить ее смогут все семьи, в которых живут дети от 3 до 16 лет – как родные, так и усыновленные. Условие одно: и родители, и ребенок должны проживать на территории РФ и иметь российское гражданство.

Также по пять тысяч рублей ежемесячно за апрель – июнь полагается семьям с детьми до трех лет. Условия для получения выплат следующие:

в семье есть единственный ребенок, который был рожден или усыновлен в период с 01.04.2017 до 30.06.2020; у семьи было или есть право на материнский капитал (либо первый ребенок родился в период с 01.01.2020 по 30.06.2020, либо в семье двое и более детей, родившихся с 2007 года).

"Потратим на подготовку к школе"

Фото: ТАСС/EPA/YURI KOCHETKOV

Такая мера поддержки оказалась , по словам президента, очень востребованной. Выплату, по прогнозам главы государства, сможет получить более 50 миллионов человек. Однако уже на конец мая Пенсионный фонд России получил заявки на 14,5 миллиона детей.

Начисление выплат начинается 1 июня. Некоторые семьи в тот же день получили 10 тысяч рублей. Родители рассказали Москве 24, что господдержке обрадовались. Многих приятно удивила оперативность выплат.

"Было неожиданно получить выплату строго 1 июня рано утром. Я мама двоих детей, один еще совсем маленький, а дочке 10 лет. Она очень любит читать. Мы планируем потратить всю сумму на дорогие книги, которые не можем ей купить со своей зарплаты", – рассказала жительница Одинцова Лидия.

Москвичка Ольга призналась, что не ожидала получить деньги вообще.





Ольга город Москва Надо же. Оказывается, работает! Все круто, молодцы. Я и не рассчитывала – это как подарок от Путина на день рождения.

Причем про подарок от президента девушка не лукавила: вся сумма пойдет на презент для сына, который 11 июня отмечает 10-летний юбилей.

Деньги лишними не бывают. Некоторые семьи планируют закрыть полученной господдержкой не столь первостепенные нужды – будь то подарки или вещи, на которые раньше денег было жалко или не хватало вообще. А кому-то десять тысяч облегчат финансово сложный период в будущем.

Марина из Новосибирска рассказала Москве 24, что полученную сумму отложит и использует в августе – на сборы ребенка в первый класс. Также планирует поступить и жительница Подмосковья Наталья. "Очень сподручно. Планируем потратить эти деньги на мебель к школе: стол, стул и шкаф для школьных принадлежностей", – отметила девушка.



Несмотря на то, что оперативно деньги получили не все, семьи смотрят на ситуацию с оптимизмом. Если другие получили, то и они получат – нужно лишь немного подождать.

Как получить выплату

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Хотя семьям уже и начали выплачивать матпомощь, это не значит, что для остальных желающих подать заявку поезд ушел. ПФР будет ждать необходимые документы от родителей до 1 октября. Подать заявку можно двумя способами:

заполнить заявление в форме электронного документа на едином портале госуслуг; написать заявление в территориальный орган Пенсионного фонда по месту жительства, месту пребывания или фактического проживания. Его рассмотрят в течение пяти дней, после принятия положительного решения вам выплатят деньги в течение трех рабочих дней.

При этом оформить заявку не сложно. "Я хочу подчеркнуть: сейчас людям не до того, чтобы собирать справки, выписки. Поэтому мы приняли, на мой взгляд, правильное и справедливое решение для получения такой единовременной помощи – не вводить каких-то формальных критериев", – ранее заявил Владимир Путин.

Поэтому для оформления матпомощи нужен минимальный пакет документов:



паспортные данные заявителя;

свидетельство о рождении ребенка (ФИО, дата и место рождения, реквизиты свидетельства);

номер СНИЛС (заявителя и ребенка);

банковские реквизиты для перечисления выплат.

Если у родителя уже есть личный кабинет на сайте госуслуг и оформленный сертификат на материнский капитал, то данные подгрузятся из базы автоматически. Заявление будет рассмотрено в течение пяти рабочих дней, и после этого в течение трех дней дней деньги поступят на ваш счет.

Важно: для получения выплаты на ребенка не нужно никуда ходить, приносить оригиналы документов не потребуется. При подтвержденной учетной записи на госуслугах информация о маткапитале и детях проверится автоматически.

Более 12,5 миллиона заявлений поступило на детей до 16 лет

Анастасия Павелко, Наталья Чепрукова