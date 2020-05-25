Заявления на выплаты поданы уже на 14,5 млн детей с 3 до 16 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Заявления на единовременную выплату поданы уже на 14,5 миллиона детей в возрасте от 3 до 16 лет, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России.
Из них свыше 10,6 миллиона заявлений поступило через портал госуслуг и клиентские службы Пенсионного фонда.
Решение обеспечить семьи с детьми от 3 до 16 лет было озвучено президентом РФ Владимиром Путиным в ходе обращения к россиянам 11 мая. Он сообщил, что каждая такая семья может претендовать на единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей.
Выплачивать деньги начнут с 1 июня, а подать заявление можно будет до 1 октября. Получить выплату смогут попечители и опекуны детей этого возраста.
Путин сообщил, что единовременные выплаты на детей с 3 до 16 лет могут получить почти 50 миллионов человек. По словам главы государства, эта мера оказалась крайне востребованной.
Российский лидер назвал солидным объем дополнительных бюджетных средств, выделенных на эти нужды. Он пояснил, что даже в непростых условиях государство нашло возможность выделить 197,2 миллиарда рублей.
Путин поручил решить вопрос о выплатах на детей до 16 лет
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