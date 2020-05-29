Психологи поспорили, стоит ли показывать детям мультфильм о каминг-ауте

Американская студия Pixar на платформе для независимых проектов выпустила короткометражный мультфильм о каминг-ауте под названием "Выход" (Out). В центре сюжета – история главного героя с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Основной аудиторией мультипликационной картины, конечно, должны стать дети. Однако российские эксперты пока не пришли к единому мнению, стоит ли показывать такой мультфильм на территории России и какую возрастную маркировку ему приписать. Рассказываем, как дети, по мнению психологов, могут реагировать на подобный контент.

Щекотливые мультики

Кадр из мультфильма "Выход". Фото: Pixar

"Выход" не первая картина студии, в которой поднимаются щекотливые темы. Ранее в мультфильмах Disney и Pixar уже появлялись персонажи, которых подозревали в гомосексуальности. Например, в "Истории игрушек 4" две женщины приводят ребенка в детский сад. В мультике "В поисках Дори" две девушки гуляют с ребенком в парке.

В детской картине "Вперед" о приключениях братьев-эльфов в одном из эпизодов появится девушка-циклоп по имени Спектр, работающая в полиции. Она является открытым представителем ЛГБТ. Также одной из самых громких тем для обсуждения остается ориентация Эльзы – главной героини "Холодного сердца".

В основе сюжета короткометражки "Выход" – история главного героя Грега, который хочет переехать со своим молодым человеком в другой город. При этом родители парня, которые помогают ему собирать вещи, ничего не подозревают о сексуальной ориентации своего сына. Грег пытается всеми силами сохранить свой секрет с помощью волшебства и обмена телами с своим псом. Однако в конце картины главный герой понимает, что нет никакого смысла скрывать, кто он есть на самом деле.





Виталий Милонов депутат Госдумы Это некая методичка, которая рассказывает детям об особенностях однополой любви. Вернее, не об особенностях, а о том, что это нормально, это хорошо. При этом добрые волшебники помогают однополым мальчикам жить друг с другом. Вот такое содержание фильма, без всяких рейтингов.

По словам Милонова, если и допускать такой мультфильм для просмотра на территории России, однозначно его нельзя показывать детям. "У обычных российских семей этот мультфильм будет вызывать отвращение. Однако вопрос о том, что мультфильму не присвоен никакой рейтинг. Поэтому если он и будет где-то в России, то, безусловно, для этого контента нужно будет поставить маркировку 18+", – отметил депутат.

Между тем психологи разделились во мнениях относительно спорной картины.

"Общество не готово"

Детский нейропсихолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова считает, что российское общество, в том числе и дети, пока не готово к подобному европейскому посылу. "Мы не готовы даже к тому, чтобы у нас игрушки были с мужскими половыми признаками. Трансляция такого мультфильма – это будет скандал. Он абсолютно точно нам не подходит", – заявила специалист в беседе с Москвой 24.

Наумова выразила мнение, что такой контент также может пагубно сказаться на детской психике.





Наталья Наумова детский нейропсихолог, семейный психотерапевт Эта тематика вызовет дополнительный интерес. У детей еще слишком мало опыта. Они удивятся, заинтересуются, начнут присматриваться. Как следствие, появится больше детей, у которых якобы имеются наклонности к нетрадиционной сексуальной ориентации.

Наумова уверена, что если допускать подобные мультики к просмотру, то в России это будет провоцировать моду на нетрадиционную сексуальную ориентацию или смену пола. "Появится дополнительная почва для подобных течений. Сейчас о смене пола, например, задумывается небольшой процент детей с патологиями развития. В дальнейшем под влиянием подобных мультфильмов это может стать массовым явлением", – заключила специалист.

Мультик – это просто мультик

В свою очередь, детский психолог Светлана Клюваева считает, что главным следствием показа этого мультфильма в России станет негативная реакция родителей. У самих же детей мультик вызовет простое любопытство.

"Дети могут начать задавать вопросы. Пять лет и старше – это возраст, когда дети начинают интересоваться различиями между мальчиками и девочками, как появляется семья, откуда берутся дети. Они начинают исследовать свое тело. Это возраст большого любопытства. И подобный мультфильм может стать поводом рассказать, что так тоже бывает в мире", – отметила специалист в беседе с Москвой 24.

По словам психолога, контент нельзя назвать травмирующим для детей.





Светлана Клюваева детский психолог Это материал про познание. Он предназначен для разговоров про терпимость и про различия. Это повод родителям поговорить с детьми о том, что все люди разные.

Однако, по мнению Клюваевой, негативная реакция родителей на подобные мультики может сыграть свою роль. "Наше общество славится своей нетолерантностью к гомосексуальным связям. И родители, скорее всего, будут говорить, что это плохо. И дети будут верить, что это плохо", – заключила психолог.

Эксперты говорят, что мультфильмы и детские фильмы действительно могут сыграть определенную роль в воспитании детей. Они рассказывают о добре и зле, о выборе, о поиске себя. "Но, чтобы уроки были получены, родители должны подбирать контент, обсуждать его с детьми, разъяснять увиденное, а не просто включать мультики нон-стоп в режиме "только меня не трогай", – отметила в беседе с Москвой 24 клинический психолог и гештальт-терапевт Ирина Попова.

В эпоху интернета обеспечить ребенка только "безопасным" контентом не получится, признают психологи. Существует вероятность, что рано или поздно, если не из мультфильма Pixar, из статьи, фильма или даже разговоров со сверстниками ребенок столкнется с вопросами нетрадиционной сексуальной ориентации. Чтобы избежать последствий, по мнению экспертов, достаточно просто об этом поговорить.