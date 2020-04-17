Воспитание через компьютер: кто такие онлайн-няни и как они работают

На фоне действующего режима самоизоляции в столичном департаменте труда и социальной защиты населения предложили москвичам попробовать свои силы в качестве веб-нянь в многодетных семьях. Для этого все желающие могут опубликовать объявления в социальных сетях или на форумах. Рассказываем, как работают онлайн-няни.



"От детей заряжаюсь позитивом"

Мария учится на педагога начальных классов и вот уже полтора года подрабатывает няней на час. До введения самоизоляции она и не задумывалась о том, что с детьми можно продуктивно заниматься дистанционно.

"У меня были постоянные клиенты, к которым часто ходила, детки ко мне привыкли. Я бы сама даже не подумала о таком варианте, но мне позвонила одна из мам и попросила пообщаться с ребенком по видеосвязи, потому что он соскучился", – рассказала девушка.

Мария отмечает, что работа через сервисы видеосвязи сегодня – вынужденная мера, поэтому, как только получится вернуться в офлайн, она тут же начнет заниматься с учениками лично.





Мария онлайн-няня Сейчас вместе с детьми мы учим алфавит, цифры – как обычно, но только по Skype. Иногда дети убегают с моих уроков, и это главная проблема, – очень тяжело заставить их сидеть на одном месте, когда ты не рядом, но мне помогают родители. Я прошу, чтобы они создавали рабочую атмосферу: стол со стулом, убирали игрушки, на которые ребенок отвлекается. Мне и самой так легче переживать эти дни, потому что от детей заряжаюсь позитивом.

По словам няни, в таких дистанционных занятиях важна частая смена деятельности. "Сначала мы что-то учим, потом на пять минут отвлекаемся и делаем зарядку, затем опять учеба и в конце игры. Мы играем в куклы по Skype, с некоторыми делаем мини-спектакли по сказкам, которые они знают", – заключила собеседница Москвы 24.



"После пандемии продолжу работать онлайн"

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Пару лет назад Елена наткнулась на объявление о наборе нянь и репетиторов на специальную обучающую платформу для детей в интернете и устроилась работать туда.

"Там предлагались разные секции, и некоторое время я успешно нарабатывала опыт. Платформа, к сожалению, закрылась, а вот клиенты у меня остались. Так я учусь в аспирантуре ГИТИСа и параллельно работаю уже примерно два года", – рассказала девушка.





Елена онлайн-няня Сейчас в основном работаю по знакомствам, но иногда бывает, что и в интернете откликаются на объявление, хотя это больше разовые предложения, когда родителям нужна помощь. У меня бывают разные обязанности: кто-то хочет, чтобы я просто пообщалась с ребенком и заняла его на часок, чтобы он был под присмотром и занимался чем-нибудь интересным, кто-то просит сделать с ребенком уроки.

По словам Елены, количество клиентов за время самоизоляции не увеличилось, поскольку родители сами стараются проводить больше времени с детьми. "Но продолжительность работы с теми, кто уже со мной занимался раньше, увеличилось, поскольку у ребенка появляется больше свободного времени на саморазвитие", – рассказала она.

Кроме того, няня добавила, что после пандемии планирует продолжить работать онлайн. Такой подход, по мнению девушки, очень удобный.

"Работа по Skype, когда ты можешь регулировать, где и сколько тебе общаться с ребенком, – это довольно гибкий график, ведь я могу заниматься одновременно чем-то еще. И до того, как открыла для себя такую работу, и после я занималась и другими интересными вещами", – заключила собеседница Москвы 24.



"Хочется живого общения"

Фото: depositphotos/ racorn

Ксения привыкла работать няней в обычном формате, поэтому "удаленка" дается женщине не так просто.

"Если пандемия затянется надолго, то очень многое поменяется. Как показывают в фантастических фильмах, где роботы играют с детьми, так и мы. Люди привыкнут к формату онлайн, но это совершенно другое взаимодействие. Мне, конечно, все это не очень нравится, хочется живого общения", – рассказала Ксения.





Ксения онлайн-няня Возраст у детей разный, но это те детки, которые уже могут говорить, – от трех лет и старше. Мы связываемся по Skype, в мессенджерах либо через приложение Zoom. Проводим всякие игры и конкурсы, разгадываем загадки. Важно заинтересовать ребенка, узнать, что ему нравится. Поэтому я узнаю у родителей заранее, чем он интересуется.

Няня добавила, что взаимодействие с детьми онлайн позволяет немного разгрузить родителей в период самоизоляции. "Конечно, некоторые мамочки рядом с ребенком, когда мы занимаемся, но очень многим хочется хотя бы час почитать книгу, как-то себя усовершенствовать, поработать", – делится Ксения.



Как подобрать няню?

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Детский и семейный психолог, кандидат психологических наук Оксана Орлова рассказала Москве 24, что при выборе няни в первую очередь следует обращать внимание на ее личностные качества.

"Если мы первый раз выбираем няню, главное, чтобы она была спокойным и уравновешенным человеком, не кричала, была зрелой личностью, доброй, с теплотой и любовью относилась к детям. Без этих качеств няню не нужно брать вообще", – объяснила она.

Также Орлова добавила, что образование кандидата и умение преподавать различные развивающие программы важно, но вторично.

Кроме того, эксперт рассказала о плюсах онлайн-нянь в период самоизоляции. По мнению специалиста, так у ребенка сохраняется "стабильная окружающая среда", а у родителей есть время на занятие своими делами.





Оксана Орлова детский и семейный психолог Даже если родители сидят дома и работают дистанционно, прибегают к услугам нянь, ведь дети требует включенности. К тому же ребенок дошкольного возраста долго сам себя занимать не может. Мамам тоже невозможно все время себя отдавать. Обязательно должен быть отдых, чтобы сохранить психологическое здоровье.

Однако эксперт призвала не злоупотреблять услугами онлайн-нянь, поскольку у ребенка, особенно дошкольного возраста, может выработаться привычка общаться через видеосвязь.

"Это формирует некоторую модель, которая может закрепиться у детей, и в будущем мы не знаем, как такой переход в онлайн в маленьком возрасте повлияет на подрастающего ребенка. Может произойти резкий разрыв поколений, поэтому я бы рекомендовала дозированное общение с онлайн-нянями", – заключила психолог.

Несмотря на непростую обстановку с коронавирусом, в Москве работают дежурные группы численностью до 12 человек для учеников первых-четвертых классов и дошколят, родители которых не могут трудиться дистанционно и вынуждены находиться на рабочем месте.

При этом в школах проводят все необходимые профилактические мероприятия: в помещениях регулярно убираются и проветривают, применяют безопасные для детей бактерицидные лампы закрытого типа, а также каждый день измеряют воспитанникам температуру.



Соболева Илона, Анастасия Силенок