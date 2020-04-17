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Общество

17 апреля, 17:41

Воспитание через компьютер: кто такие онлайн-няни и как они работают

общество истории

На фоне действующего режима самоизоляции в столичном департаменте труда и социальной защиты населения предложили москвичам попробовать свои силы в качестве веб-нянь в многодетных семьях. Для этого все желающие могут опубликовать объявления в социальных сетях или на форумах. Рассказываем, как работают онлайн-няни.

"От детей заряжаюсь позитивом"

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

Мария учится на педагога начальных классов и вот уже полтора года подрабатывает няней на час. До введения самоизоляции она и не задумывалась о том, что с детьми можно продуктивно заниматься дистанционно.

"У меня были постоянные клиенты, к которым часто ходила, детки ко мне привыкли. Я бы сама даже не подумала о таком варианте, но мне позвонила одна из мам и попросила пообщаться с ребенком по видеосвязи, потому что он соскучился", – рассказала девушка.

Мария отмечает, что работа через сервисы видеосвязи сегодня – вынужденная мера, поэтому, как только получится вернуться в офлайн, она тут же начнет заниматься с учениками лично.

Сейчас вместе с детьми мы учим алфавит, цифры – как обычно, но только по Skype. Иногда дети убегают с моих уроков, и это главная проблема, – очень тяжело заставить их сидеть на одном месте, когда ты не рядом, но мне помогают родители. Я прошу, чтобы они создавали рабочую атмосферу: стол со стулом, убирали игрушки, на которые ребенок отвлекается. Мне и самой так легче переживать эти дни, потому что от детей заряжаюсь позитивом.
Мария
онлайн-няня

По словам няни, в таких дистанционных занятиях важна частая смена деятельности. "Сначала мы что-то учим, потом на пять минут отвлекаемся и делаем зарядку, затем опять учеба и в конце игры. Мы играем в куклы по Skype, с некоторыми делаем мини-спектакли по сказкам, которые они знают", – заключила собеседница Москвы 24.

"После пандемии продолжу работать онлайн"

Фото: depositphotos/ Milkos

Пару лет назад Елена наткнулась на объявление о наборе нянь и репетиторов на специальную обучающую платформу для детей в интернете и устроилась работать туда.

"Там предлагались разные секции, и некоторое время я успешно нарабатывала опыт. Платформа, к сожалению, закрылась, а вот клиенты у меня остались. Так я учусь в аспирантуре ГИТИСа и параллельно работаю уже примерно два года", – рассказала девушка.

Сейчас в основном работаю по знакомствам, но иногда бывает, что и в интернете откликаются на объявление, хотя это больше разовые предложения, когда родителям нужна помощь. У меня бывают разные обязанности: кто-то хочет, чтобы я просто пообщалась с ребенком и заняла его на часок, чтобы он был под присмотром и занимался чем-нибудь интересным, кто-то просит сделать с ребенком уроки.
Елена
онлайн-няня

По словам Елены, количество клиентов за время самоизоляции не увеличилось, поскольку родители сами стараются проводить больше времени с детьми. "Но продолжительность работы с теми, кто уже со мной занимался раньше, увеличилось, поскольку у ребенка появляется больше свободного времени на саморазвитие", – рассказала она.

Кроме того, няня добавила, что после пандемии планирует продолжить работать онлайн. Такой подход, по мнению девушки, очень удобный.

"Работа по Skype, когда ты можешь регулировать, где и сколько тебе общаться с ребенком, – это довольно гибкий график, ведь я могу заниматься одновременно чем-то еще. И до того, как открыла для себя такую работу, и после я занималась и другими интересными вещами", – заключила собеседница Москвы 24.

"Хочется живого общения"

Фото: depositphotos/ racorn

Ксения привыкла работать няней в обычном формате, поэтому "удаленка" дается женщине не так просто.

"Если пандемия затянется надолго, то очень многое поменяется. Как показывают в фантастических фильмах, где роботы играют с детьми, так и мы. Люди привыкнут к формату онлайн, но это совершенно другое взаимодействие. Мне, конечно, все это не очень нравится, хочется живого общения", – рассказала Ксения.

Возраст у детей разный, но это те детки, которые уже могут говорить, – от трех лет и старше. Мы связываемся по Skype, в мессенджерах либо через приложение Zoom. Проводим всякие игры и конкурсы, разгадываем загадки. Важно заинтересовать ребенка, узнать, что ему нравится. Поэтому я узнаю у родителей заранее, чем он интересуется.
Ксения
онлайн-няня

Няня добавила, что взаимодействие с детьми онлайн позволяет немного разгрузить родителей в период самоизоляции. "Конечно, некоторые мамочки рядом с ребенком, когда мы занимаемся, но очень многим хочется хотя бы час почитать книгу, как-то себя усовершенствовать, поработать", – делится Ксения.

Как подобрать няню?

Фото: depositphotos/ belchonock

Детский и семейный психолог, кандидат психологических наук Оксана Орлова рассказала Москве 24, что при выборе няни в первую очередь следует обращать внимание на ее личностные качества.

"Если мы первый раз выбираем няню, главное, чтобы она была спокойным и уравновешенным человеком, не кричала, была зрелой личностью, доброй, с теплотой и любовью относилась к детям. Без этих качеств няню не нужно брать вообще", – объяснила она.

Также Орлова добавила, что образование кандидата и умение преподавать различные развивающие программы важно, но вторично.

Кроме того, эксперт рассказала о плюсах онлайн-нянь в период самоизоляции. По мнению специалиста, так у ребенка сохраняется "стабильная окружающая среда", а у родителей есть время на занятие своими делами.

Даже если родители сидят дома и работают дистанционно, прибегают к услугам нянь, ведь дети требует включенности. К тому же ребенок дошкольного возраста долго сам себя занимать не может. Мамам тоже невозможно все время себя отдавать. Обязательно должен быть отдых, чтобы сохранить психологическое здоровье.
Оксана Орлова
детский и семейный психолог

Однако эксперт призвала не злоупотреблять услугами онлайн-нянь, поскольку у ребенка, особенно дошкольного возраста, может выработаться привычка общаться через видеосвязь.

"Это формирует некоторую модель, которая может закрепиться у детей, и в будущем мы не знаем, как такой переход в онлайн в маленьком возрасте повлияет на подрастающего ребенка. Может произойти резкий разрыв поколений, поэтому я бы рекомендовала дозированное общение с онлайн-нянями", – заключила психолог.

Несмотря на непростую обстановку с коронавирусом, в Москве работают дежурные группы численностью до 12 человек для учеников первых-четвертых классов и дошколят, родители которых не могут трудиться дистанционно и вынуждены находиться на рабочем месте.

При этом в школах проводят все необходимые профилактические мероприятия: в помещениях регулярно убираются и проветривают, применяют безопасные для детей бактерицидные лампы закрытого типа, а также каждый день измеряют воспитанникам температуру.

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